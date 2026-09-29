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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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775
Время на прочтение
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Как с отсрочкой или бронированием уехать из Украины: адвокат рассказала о «нюансах» пересечения границы

Адвокат Дарья Тарасенко подробно разобрала требования пограничников к военнообязанным с отсрочкой и объяснила, в каких случаях мужчин не выпустят за границу.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Когда отсрочка не дает права пересечь границу

Когда отсрочка не дает права пересечь границу / © ТСН

Сам факт наличия официально оформленной отсрочки от мобилизации не означает, что военнообязанный мужчина сможет беспрепятственно уехать за пределы Украины. На практике решение пограничников зависит от конкретного основания для отсрочки и сопроводительных документов.

Об этом в своем сообщении рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Законодательные запреты и исключения

По словам правозащитницы, постановление Кабмина №57 четко определяет категории мужчин, для которых наличие отсрочки не является основанием для выезда:

  • Студенты, преподаватели и ученые (п. 1 и 2 ч. 3 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации») — отсрочка не дает им права пересечения границы.

  • Чиновники и чиновники (п. 2-14 Постановления № 57) — выезд запрещен в целом, независимо от наличия отсрочки (кроме четко определенных служебных командировок).

«В других случаях, казалось бы, мужчина с отсрочкой должен иметь возможность пересечь границу, потому что так определяет п. 1-6 Постановления КМУ 57. Однако, на практике это не всегда так», — отмечает Тарасенко.

Адвокат подробно разобрала каждое основание для отсрочки и которые могут возникнуть сложности при пересечении границы в случае ее наличия.

Условия для забронированных работников

Военнообязанные, имеющие отсрочку из-за бронирования на предприятиях (п. 1 ч. 1 ст. 23), могут пересекать границу исключительно в служебную командировку или официальный отпуск. На границе требуется полный пакет подтверждающих документов от работодателя.

Кого выпускают без дополнительных условий

  • п.2 ч. 1 (лица с инвалидностью и временно непригодные) — без нюансов, пересекать границу можно (но нужно обратить внимание на пакет документов для лиц с инвалидностью)

  • п. 3 ч. 1 (многодетные) — без нюансов

  • п. 4 ч. 1 (самостоятельное воспитание ребенка) — без нюансов

  • п. 8 ч. 1 (усыновители, опекуны, попечители) — без нюансов

  • п. 15 ч. 1 (есть ребенок и жена-военнослужащая) — без нюансов

  • п. 3 и 4 ч. 3 (родственники погибших или пропавших без вести) — без нюансов

  • п. 5 ч. 3 (родственники Героев Украины за Революцию Достоинства) — без нюансов

Когда выезд возможен только с сопровождением

  • п. 5 ч. 1 (ребенок с инвалидностью до 18 лет) — на практике выпускают только вместе с ребенком и есть требования по возвращению

  • п. 6 ч. 1 (тяжело больные дети) — на практике выпускают только вместе с ребенком и есть требования по возвращению

  • п. 7 ч. 1 (отец совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1-2 гр) — на практике выпускают только вместе с ребенком и есть требования по возвращению

  • п. 9 ч. 1 (постоянный уход за одним из своих родителей, ребенком, женой) — на практике только вместе с тем, за кем ухаживает, есть требования по возвращению

  • п. 10 ч. 1 (опекун недееспособного лица) — на практике только вместе с таким недееспособным лицом, есть требования по возврату

  • п. 11 ч. 1 (жена с I или II группой инвалидности) — на практике только вместе с женой, есть требования по возвращению

  • п. 12 ч. 1 (жена с ІІІ группой инвалидности) — на практике только вместе с женой, есть требования по возвращению

  • п. 13 ч. 1 (родители с инвалидностью) — на практике только вместе с таким лицом с инвалидностью, есть требования по возвращению и неочевидные нюансы с пакетом документов

  • п. 14 ч. 1 (уход за членом семьи ІІ степени родства) — на практике только вместе с таким лицом с инвалидностью, есть требования по возвращению

«Последний блок пишу из своего опыта — законодательство таких нюансов не предусматривает. Поэтому могу предположить, что случаются ситуации, когда таких „нюансов“ не возникает или возникают другие», — предупредила юрист.

Ранее в ТЦК рассказали, мобилизуют ли украинцев с двойным гражданством.

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