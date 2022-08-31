Как с пользой использовать скошенную газонную траву: восемь способов

Хороший газон – настоящая гордость многих владельцев дач и загородных домов. Но траву на нем нужно периодически скашивать, чтобы он выглядел презентабельно. Здесь и появляется новая проблема – что делать со скошенной травой? Лучше ее не выбрасывать, а использовать с пользой. Как именно – читайте в материале ТСН.ua.

Когда и зачем скашивать траву на газоне

Трава начинает расти с первыми лучами весеннего солнца и заканчивает осенью, когда дни становятся слишком прохладными. Все это время дачникам нужно своевременно выполнять скашивание, чтобы в высокой траве не завелись насекомые, в том числе и вредные, например, клещи. Когда газонную траву обязательно скашивают и как это правильно делать:

высота растительности составляет более 10 см;

после скашивания высота газонной травы должна быть не менее 5 см (если длина меньше, то она начинает подсыхать, что может стать причиной пожара в засушливые дни);

во всех частях газона высота травы должна быть одинаковой;

летом газон стригут обычно раз в несколько недель, но когда идут дожди, приходится это делать чаще.

Хотя осенью рост травы и замедляется, косить ее все же нужно. В последний раз это делают в преддверии первых заморозков.

После скашивания растительности владелец загородного дома получает траву, которую нужно утилизировать. Ее можно использовать с пользой для сада или огорода, а не просто выбрасывать.

Восемь способов использования скошенной газонной травы

Восемь способов использования скошенной газонной травы / Фото: pixabay.com

Компост

Из скошенной травы выйдет качественное и полезное удобрение для клумб или грядок. Растения перепреют и превратятся в подкормку даже если просто поместить его в самодельную или готовую емкость на время. Но если вы хотите сделать "правильный" компост, тогда его нужно укладывать слоями из разных органических материалов и периодически шевелить.

Если у вас на участке не очень много места для устройства полноценного компоста или вам хочется получить удобрение как можно быстрее (1,5-3 месяца) можно использовать компост в мешках. Хотя процесс, происходящий в мешках, нельзя назвать настоящим компостированием, потому что в нем не участвуют аэробные микроорганизмы.

Мешок нужно плотно утрамбовать скошенной газонной травой, выпустить из него лишний воздух, затем герметично закрыть. Теперь в действие вступают анаэробные микроорганизмы, которым не требуется доступ кислорода для деятельности. Владельцам больших газонов этот способ подходит лучше всего, потому что не нужно ничего добавлять в компост.

Мульчирование

О таком агротехническом приеме, как мульчирование, сегодня слышали практически все огородники и садоводы. Он помогает сохранить в почве достаточно влаги, забыть о сорняках, защитить плоды от гнили, избавить от необходимости разрыхлять землю, а еще становится питанием для культур. Поэтому скошенную газонную траву можно оставлять под кустиками растений и цветами. Только стоит обратить внимание, что свежескошенная трава – это азотистые органические остатки.

Существует также так называемая активная горячая мульча. Сущность обычного мульчирования в том, что трава, сено или солома далеко не сразу начинают использоваться грунтовыми жителями. Сначала они распадаются под действием самих клеток – этот процесс носит название автолиз. А вот в активной мульче этот процесс более быстрый. И для этой технологии лучше подходит измельченная ножами от газонокосилки трава.

Как приготовить мульчу? Все очень просто:

собрать свежескошенную траву в стежок и поместить в полиэтиленовый пакет;

когда начинает повышаться температура субстрата, производят мульчирование;

содержимое пакета укладывают толстым слоем, но чтобы он не касался стеблей растений.

Зеленое удобрение

Трава подходит для приготовления жидкого зеленого удобрения. Для такой подкормки она подходит идеально, поскольку измельченная растительность помогает ускорить процесс брожения. Траву нужно поместить в бочку (1/3 объема), залить водой и оставить на время (хватит нескольких недель). Срок хранения зависит от окружающей температуры. Если на улице тепло, использовать удобрение следует как можно быстрее.

К зеленому удобрению иногда дополнительно добавляют квас или пиво. Но и без них можно получить хорошую подкормку. Ведь на поверхности травы немало диких дрожжей.

Теплые грядки

Если вы думали о сооружении теплых грядок, то именно скошенная газонная трава может пригодиться и здесь. Обратите внимание, что в этом случае можно использовать и уже подсушенную траву.

Сено, чтобы хранить овощи или фрукты

Сено будет отлично защищать овощи и фрукты зимой в хранилищах. Например, скошенную траву можно использовать, чтобы сделать овощехранилище в виде траншеи. В сене прекрасно хранятся яблоки поздних сортов. А томаты пролежат свежими до Нового года.

Укрытие растений на зиму сухой скошенной травой

Если у вас большой газон и много скошенной травы, его можно использовать, чтобы защищать разнообразные декоративные растения, грядки с клубникой, подзимние посевы от заморозков. Здесь следует помнить о важном правиле – трава должна быть именно сухой. А еще не забудьте об обеспечении оттока воды весной или во время оттепелей. Утепление также нужно своевременно разобрать, чтобы почва начала оттаивать.

Для дачного туалета

Свежескошенная трава поможет нейтрализовать запахи из уличной уборной. Поэтому ее рекомендуют выбрасывать в выгребную яму.

Еда для животных

Свежей зеленой траве будут рады кролики, домашние птицы, козы. А еще опытные хозяева делают из нее силос – это сочный корм, который готовится с помощью процесса брожения зеленой массы. Также траву можно использовать для изготовления сенажа – подвяленная скошенная трава, которую герметично упаковывают, когда достигается 50% влажности. Даже если вы сами не держите животных, возможно, ваше предложение заинтересует соседей.