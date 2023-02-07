Как с помощью банана в 72 года выглядеть на 40: секреты красоты от японок

Как бороться с морщинами с помощью натуральных продуктов читайте в материале ТСН.ua.

Японская дерматолог Мамина Турегано в сети TikTok в своих видеороликах рассказывает о научных основах рецептурных и безрецептурных средств за кожей.

В этот раз она рассказала о секрете молодости своей матери, которой 72 года, а выглядит она, по мнению подписчиков, на 40.

Секрет молодой кожи

Мамина Теругано показала на видео, как ее мама Мичик протирает кожурой от банана лицо и руки. "Это мои советы по красоте", — сказала 72-летняя женщина.

Подписчики были поражены, как в свои 72 года выглядит японка и написали, что никогда бы не подумали, что женщине столько лет.

72-летняя Мичико использует банановые кожуры для кожи уже много лет.

По словам Мамины, ее мама втирает кожуру в разные участки кожи, оставляет ее на 20 минут, затем смывает.

Банан для кожи

Почему банановая кожура

Мамина считает, что полностью натуральная косметика имеет много преимуществ. Бананы обладают многими полезными свойствами, поэтому их часто используют в домашних масках для лица. Фрукт содержит такие вещества, как калий, витамины А, С, Е, витамины группы B, цинк, аминокислоты.

Преимущества банановой кожицы в том, что она отлично увлажняет, отшелушивает, борется с морщинами и выравнивает тон кожи, уменьшает отечность вокруг глаз. Банановая кожура обладает антиоксидантным эффектом. Исследование 2012 года, опубликованное Департаментом прикладной тайской традиционной медицины медицинского факультета Университета Таммасат в Таиланде, показало, что экстракты банановой шкурки обладают противовоспалительными свойствами.

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