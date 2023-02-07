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Как с помощью банана в 72 года выглядеть на 40: секреты красоты от японок

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
4480
Время на прочтение
2 мин
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Как с помощью банана в 72 года выглядеть на 40: секреты красоты от японок

Банан для красивой кожи

Как бороться с морщинами с помощью натуральных продуктов читайте в материале ТСН.ua.

Японская дерматолог Мамина Турегано в сети TikTok в своих видеороликах рассказывает о научных основах рецептурных и безрецептурных средств за кожей.

В этот раз она рассказала о секрете молодости своей матери, которой 72 года, а выглядит она, по мнению подписчиков, на 40.

Секрет молодой кожи

Мамина Теругано показала на видео, как ее мама Мичик протирает кожурой от банана лицо и руки. "Это мои советы по красоте", — сказала 72-летняя женщина.

Подписчики были поражены, как в свои 72 года выглядит японка и написали, что никогда бы не подумали, что женщине столько лет.

72-летняя Мичико использует банановые кожуры для кожи уже много лет.

По словам Мамины, ее мама втирает кожуру в разные участки кожи, оставляет ее на 20 минут, затем смывает.

Банан для кожи / ©
Банан для кожи

Почему банановая кожура

Мамина считает, что полностью натуральная косметика имеет много преимуществ. Бананы обладают многими полезными свойствами, поэтому их часто используют в домашних масках для лица. Фрукт содержит такие вещества, как калий, витамины А, С, Е, витамины группы B, цинк, аминокислоты.

Преимущества банановой кожицы в том, что она отлично увлажняет, отшелушивает, борется с морщинами и выравнивает тон кожи, уменьшает отечность вокруг глаз. Банановая кожура обладает антиоксидантным эффектом. Исследование 2012 года, опубликованное Департаментом прикладной тайской традиционной медицины медицинского факультета Университета Таммасат в Таиланде, показало, что экстракты банановой шкурки обладают противовоспалительными свойствами.

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Дата публикации
Просмотры
4480
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