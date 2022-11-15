"Как с такими с*ками жить дальше в одном селе": жители освобожденных территорий жалуются, что не наказывают коллаборантов (видео)

Жители освобожденных от оккупантов населенных пунктов на южном направлении жалуются на то, что украинские власти никак не наказывают местных, которые помогали захватчикам.

В Сети появилось видео, опубликованное военнослужащим ВСУ Анатолием Штефаном (Штирлиц), где две женщины возмущаются, что их односельчане кормили и покровительствовали оккупантам и являются явными сторонниками "русского мира", но их за это никак не наказали.

"Считаю, что уже на законодательном уровне нужно немедленно разрабатывать алгоритм ответственности таких "сторонников". Лишение права голоса на выборах, создание реестра, самостоятельный выезд "на родину" и прочее. Большая цена, чтобы прощать и включать толерантность", — написал Анатолий Штефан. .

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В кадре женщины рассказывают, что украинские власти никоим образом не наказали коллаборантов, которые помогали оккупантам в их селе.

"Ты, кто проводил референдумы, тех забрали СБУ, а тех, кто кормил, стирал, целовался и на БТРах с ними ездил, те сидят дома, скотыняки. Я одного (ред. — представителя СБУ) спрашивала, чего их никто не забрал, а он мне: "Они ничего плохого не сделали". А как же мне с ними сук*ми жить в одном селе дальше, когда я видела, как она их приветствовала. Наша власть толкает нас на преступление, я сама не выдержу и пойду их бить", – говорит местная жительница.

Женщины рассказывают, что одна из их односельчан принимала у себя россиян и заявляла всем, что это ее племянники. Она их кормила, стирала за ними одежду и всячески угождала.

"Буряты племянники, дагестанцы племянники, россияне племянники. Целый помет у нее был. И она живет дальше с*ка такая, и никто ей ничего не делает. Где справедливость? Где наши законы?", — возмущается женщина.

Напомним, что в Херсоне оккупанты пытались "слепить" из местных жителей "новых граждан России". Захватчики пытались подавить проукраинское население, запрещали украинский язык, песни и пытались ввести российские рубли.

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