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Как самолеты F-16 изменят ситуацию на фронте: мнение пилота, проходящего обучение

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
999
Время на прочтение
1 мин
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Как самолеты F-16 изменят ситуацию на фронте: мнение пилота, проходящего обучение

Фото: ТСН.ua

Такая помощь существенно усилит наши ВСУ.

Самолеты F-16 ощутимо изменят ситуацию на фронте. Эта техника значительно расширит наши текущие возможности в борьбе с авиацией противника, беспилотными летальными аппаратами и крылатыми ракетами.

Об этом в эфире телемарафона сказал пилот с позывным "Мунфиш", который сейчас обучается на истребителях F-16.

"Самолет F-16 имеет очень мощные возможности авиационной поддержки действий войск, огневой поддержки. Это существенное улучшение огневой мощи Вооруженных сил в целом", — подытожил военный.

Ранее "Мунфиш" прокомментировал приблизительные сроки обучения на F-16. Так, речь идет о примерно 6 месяцах.

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Дата публикации
Просмотры
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