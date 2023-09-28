Как самолеты F-16 изменят ситуацию на фронте: мнение пилота, проходящего обучение

Такая помощь существенно усилит наши ВСУ.

Самолеты F-16 ощутимо изменят ситуацию на фронте. Эта техника значительно расширит наши текущие возможности в борьбе с авиацией противника, беспилотными летальными аппаратами и крылатыми ракетами.

Об этом в эфире телемарафона сказал пилот с позывным "Мунфиш", который сейчас обучается на истребителях F-16.

"Самолет F-16 имеет очень мощные возможности авиационной поддержки действий войск, огневой поддержки. Это существенное улучшение огневой мощи Вооруженных сил в целом", — подытожил военный.

Ранее "Мунфиш" прокомментировал приблизительные сроки обучения на F-16. Так, речь идет о примерно 6 месяцах.

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