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Еще один источник света: как самостоятельно подключить лампочку к автомобильному аккумулятору

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
722
Время на прочтение
2 мин
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Еще один источник света: как самостоятельно подключить лампочку к автомобильному аккумулятору

Как подключить лампочку к аккумулятору

Подключить лампочку к аккумулятору, чтобы она светилась, с нашей инструкцией несложно. Как это сделать, читайте в материале ТСН.ua

К автомобильному аккумулятору можно подключать не только ноутбуки, телефон, но и всевозможные световые приборы, в том числе обычные лампочки. Таким образом, можно обеспечить бесперебойный свет в течение восьми часов.

Что нужно для подключения лампочки к аккумулятору:

  • Автомобильный стартерный аккумулятор с напряжением не менее 12V. Для зарядки аккумулятора обычно требуется автомобильное зарядное устройство.
  • Инвертор для преобразования напряжения 12V в 220. Для зарядки смартфонов, ноутбуков, павербанков, ламп достаточно инвертора до 400-500 Вт.
  • Обычная лампочка на 220V, можно использовать энергосберегающую.
  • Для подключения лампочки удлинитель с одной вилкой и патроном.
  • Зажимы – «крокодилы», назначение которых как раз соединить аккумулятор с инвертором - преобразователем напряжения. Одним концом, гнездом они подсоединяются к инвертору, а зажимами крепятся к клеммам аккумулятора. Если инвертор идет в комплекте с зажимами, покупать их ненужно.

Как подсоединить лампочку к аккумулятору

  • Подсоедините зажимы к инвертору. "Крокодилы" соедините с инвертором с помощью специального гнезда, той стороной, которая входит в гнездо. Если инвертор с "крокодилами", это делать не нужно, переходите к следующему шагу.
  • Подсоединить инвертор к клеммам аккумулятора с помощью "крокодилов" — зажимов, похожих на прищепку. Очень важно правильно подсоединить прищепки за полюсами, подсказкой является цвет зажимов.
  • Заключительный шаг – включение лампочки. Для этого вставьте вилку удлинителя в гнездо инвертора. В другой край, где патрон, вкрутите лампочку.
  • Убедитесь, что клеммы аккумулятора зафиксированы. Обязательно включайте сначала инвертор, затем лампочку.

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Дата публикации
Просмотры
722
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