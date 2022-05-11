Как самостоятельно сделать компост для лучшего урожая

Чтобы земля была плодородной, ее необходимо регулярно удобрять. Подпитывать почву можно с помощью удобрений, продаваемых в магазине, а можно из подручных средств и отходов сделать компост самому. Как приготовить самостоятельно эффективное удобрение – в материале ТСН.ua.

Компост образуется из органических отходов под воздействием окружающей среды. Для получения этого удобрения требуются отходы натурального происхождения, место его содержания и время для перегнивания.

Польза компоста

Компост наполняет почву микроэлементами, используется для структурирования, влагосбережения и мульчирования почвы. По своему действию это удобрение ничем не уступает удобрениям, которые можно купить в магазине.

Как самостоятельно приготовить компост

Место для компоста. Лучше иметь деревянный ящик, изготовленный из древесины без краски и лака. Может подойти обычная компостная яма, вырытая в почве. Вокруг ямы желательно построить заградительные стенки, удерживающие содержимое ямы.

для компоста. Лучше иметь деревянный ящик, изготовленный из древесины без краски и лака. Может подойти обычная компостная яма, вырытая в почве. Вокруг ямы желательно построить заградительные стенки, удерживающие содержимое ямы. Продукты для компостирования укладываются слоями – внизу ветки фруктовых деревьев, слой бумаги и листьев, слой скошенных трав. При укладке слоев следует соблюдать правила: чередовать сухие отходы с влажными, мягкие с твердыми. Таким образом будет обеспечен доступ воздуха, вентиляция, что ускорит процесс компостирования.

– внизу ветки фруктовых деревьев, слой бумаги и листьев, слой скошенных трав. При укладке слоев следует соблюдать правила: чередовать сухие отходы с влажными, мягкие с твердыми. Таким образом будет обеспечен доступ воздуха, вентиляция, что ускорит процесс компостирования. Каждый слой можно перекладывать ускорителями процессов перегноя , как, например, азотными добавками, навозом от травоядных животных, растениями типа бобовых, крапивой, одуванчиком, обычным навозом и даже почвой.

, как, например, азотными добавками, навозом от травоядных животных, растениями типа бобовых, крапивой, одуванчиком, обычным навозом и даже почвой. Для поддержания тепла внутри, которое необходимо для брожения , компост накрыть клеенкой, старыми тряпками и т.д.

клеенкой, старыми тряпками и т.д. Несколько раз в месяц компостные слои нужно переворачивать, чтобы разрыхлить содержимое и дать доступ вентиляции. Если на улице жарко и сухо, необходимо увлажнять компост, поливая его водой.

Через несколько месяцев компост для грунта будет готов.

Что нельзя класть в компостохранилище

Кости – крупные и жесткие, отходы птицы, мяса, рыбы, помет домашних животных.

Свежие листья, многолетние сорняки.

Зараженные, поврежденные насекомыми-вредителями растения или мусор.

Свежий навоз.

Металл, стекло, резину, пластик, полиэтилен и другие неорганические отходы.

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