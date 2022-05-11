Как самостоятельно сделать компост для лучшего урожая

Чтобы земля была плодородной, ее необходимо регулярно удобрять. Подпитывать почву можно с помощью удобрений, продаваемых в магазине, а можно из подручных средств и отходов сделать компост самому. Как приготовить самостоятельно эффективное удобрение – в материале ТСН.ua.
Компост образуется из органических отходов под воздействием окружающей среды. Для получения этого удобрения требуются отходы натурального происхождения, место его содержания и время для перегнивания.
Польза компоста
Компост наполняет почву микроэлементами, используется для структурирования, влагосбережения и мульчирования почвы. По своему действию это удобрение ничем не уступает удобрениям, которые можно купить в магазине.
Как самостоятельно приготовить компост
- Место для компоста. Лучше иметь деревянный ящик, изготовленный из древесины без краски и лака. Может подойти обычная компостная яма, вырытая в почве. Вокруг ямы желательно построить заградительные стенки, удерживающие содержимое ямы.
- Продукты для компостирования укладываются слоями – внизу ветки фруктовых деревьев, слой бумаги и листьев, слой скошенных трав. При укладке слоев следует соблюдать правила: чередовать сухие отходы с влажными, мягкие с твердыми. Таким образом будет обеспечен доступ воздуха, вентиляция, что ускорит процесс компостирования.
- Каждый слой можно перекладывать ускорителями процессов перегноя, как, например, азотными добавками, навозом от травоядных животных, растениями типа бобовых, крапивой, одуванчиком, обычным навозом и даже почвой.
- Для поддержания тепла внутри, которое необходимо для брожения, компост накрыть клеенкой, старыми тряпками и т.д.
- Несколько раз в месяц компостные слои нужно переворачивать, чтобы разрыхлить содержимое и дать доступ вентиляции. Если на улице жарко и сухо, необходимо увлажнять компост, поливая его водой.
Через несколько месяцев компост для грунта будет готов.
Что нельзя класть в компостохранилище
- Кости – крупные и жесткие, отходы птицы, мяса, рыбы, помет домашних животных.
- Свежие листья, многолетние сорняки.
- Зараженные, поврежденные насекомыми-вредителями растения или мусор.
- Свежий навоз.
- Металл, стекло, резину, пластик, полиэтилен и другие неорганические отходы.
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