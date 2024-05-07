Как СБУ разоблачает российских агентов в Украине: Малюк рассказал о тактических приемах спецслужбы

С начала 2024 года сотрудники СБУ разоблачили 11 российских агентурных сетей.

Вражеских агентов чаще всего ловят "во время исполнения", чтобы получить безоговорочные доказательства их преступной деятельности и предотвратить передачу информации российским кураторам.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в комментарии "РБК-Украина".

Он добавил, что в большинстве случаев разоблачая одного изменника, за ним СБУ находит целую сеть.

"Маркером нашей результативности является, в том числе и то, что только за прошлый год СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала этого года еще 11. Это были разнокалиберные сети с участием разных лиц: от тех, где действовали народные депутаты, до тех, где привлекались отдельные представители сил обороны. Среди прочего эти сети занимались и корректировкой российских обстрелов в разных регионах", – рассказал глава СБУ.

Малюк объяснил, что за наводчиком определенное время следят, в некоторых случаях "сливают" ложную информацию, чтобы по ее распространению отследить вероятную сеть и собрать доказательства государственной измены.

Чтобы собрать и проанализировать информацию, СБУ использует различные методы: мониторинг открытых данных, данные от оперативных источников спецслужбы, показания разоблаченных наводчиков, а также секретные контрразведывательные меры, которые в СБУ не разглашают.

"Каждый наводчик, корректировщик или предатель должен отвечать за совершенные преступления", – подчеркнул Василий Малюк.

Напомним, агенты РФ готовили покушение на Зеленского. Кроме Зеленского, российские агенты хотели убить главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

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