Как СБУ разрушила миф о непобедимости РФ: подробности подрыва Крымского моста в фильме из цикла "СБУ. Спецоперації перемоги"

24 ноября в 21:40 на "1+1 Украина" стартует цикл документальных фильмов "СБУ. Спецоперації перемоги". Впервые Служба безопасности расскажет детали потрясающих спецопераций, поразивших мир. Открывает проект фильм "Крымский мост на бис". Зрители узнают эксклюзивные подробности ударов морскими дронами по этому незаконному сооружению.

Разрушить логистическую артерию врага, питающую южный фронт, СБУ взялась еще в октябре 2022 года. Тогда мост взорвал грузовик со взрывчаткой, замаскированной под промышленную пленку. В июле 2023 года Служба безопасности подошла к Крымскому мосту уже с моря. Уникальные дроны "Sea Baby" повредили две опоры моста. В результате один из наиболее защищенных в мире объектов был существенно поврежден.

"Разрушения катастрофические. Эти два взрыва по автомобильному и железнодорожному участкам Крымского моста полностью остановили российскую военную логистику. Мы фактически разрушили миф о непобедимости рашка. Это — страна-фейк", — отметил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Впервые на телевидении будут продемонстрированы кадры из центра проведения операции, которой лично руководили глава СБУ Василий Малюк и командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Спецоперация по подрыву Крымского моста уже изучается западными партнерами Украины и в будущем войдет в учебники по военно-морскому делу. "Sea Baby" — это новейшее оружие, разработанное СБУ, по своим техническим характеристикам не имеющее аналогов в мире.

Как морские дроны прошли незамеченными до цели? Почему военный "соблазн" в виде корабля "Адмирал Эссен" не сбил спецназначенцев с курса и выполнил задачу Главнокомандующего Украины? Откуда в СБУ закрыт отчет о повреждении Крымского моста и что больше всего досадило фсб России? Все это сотрудники Службы безопасности впервые расскажут широкой публике с телеэкранов.

Напомним, цикл документальных фильмов "СБУ. Спецоперації перемоги" рассказывает о тех, кого не знают в лицо, но результаты работы этих героев видят и обсуждают весь мир.