Как сделать электронное направление на ВВК в Резерв+ без посещения ТЦК: инструкция Минобороны

Электронное направление на прохождение ВВК можно получить без необходимости посещать ТЦК.

Приложение для военнообязанных "Резерв+" позволяет самостоятельно подать запрос и получить электронное направление на прохождение ВВК без необходимости посещать ТЦК.

Об этом сообщает Минобороны.

Что нужно знать

на ВВК можно записаться добровольно по собственному желанию через Резерв+;

оповещение с деталями о прохождении ВВК поступит в течение суток;

после прохождения комиссии не нужно посещать ТЦК – данные автоматически внесут в реестр "Оберег";

электронное направление действительно в течение 30 дней;

бумажные направления также остаются доступными;

повестки на ВЛК остаются только в бумажном формате.

Направление будет сразу в медучреждение

Подав запрос в Резерв+, в течение суток человек получает уведомление, в котором содержатся все необходимые детали: номер и дата регистрации направления, адрес здравоохранения для прохождения ВВК, руководитель которого ТЦК подписал направление.

Получил повестку на ВВК – нужно ли прийти в ТЦК?

Сейчас – да. Вскоре Минобороны обещает добавить возможность электронного направления, если человек уже получил бумажную повестку на прохождение ВВК.

Нужно ли после ВВК идти в ТЦК, чтобы обновить военно-учетный документ?

В Минобороны отвечают, что в этом нет нужды. ВВК сама пошлет данные в ТЦК. Работник ТЦК внесет информацию в реестр "Обериг" — и пользователь получит в Резерв+ обновленный военно-учетный документ.

Что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВВК?

Если военнообязанный сам желает пройти обзор на пригодность и не появился, уведомление в Резерв+ остается актуальным в течение 30 дней. После этого запрос нужно подать повторно – и в приложение поступит уведомление с той же или обновленной информацией.

Повестки на прохождение ВВК будут электронными?

Повестки останутся бумажными. Они по-прежнему будут поступать по физической почте. В Резерв+ТЦК не может инициировать запросы на прохождение ВЛК самостоятельно, как и любые другие повестки.

Такого понятия как электронная повестка пока не существует в законодательстве. Услуга электронного направления на ВВК – исключительно добровольная.

Как часто нужно проходить ВВК?

Постановление ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе действительно в течение года со дня окончания медицинского осмотра. Поэтому военнообязанным нужно обновлять медицинскую информацию каждый год.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование?

Если у человека есть бронирование или отсрочка, его не должны направлять на ВВК.

Исключение составляют люди со статусом "ограниченно пригодное". Мужчины с таким статусом должны пройти повторное освидетельствование ВВК в определенные законодательством сроки.

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