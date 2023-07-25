Как сделать летние каникулы безопасными для детей: советы от МВД

Безопасность детей должна быть на первом месте.
Однако в определенные промежутки времени риски увеличиваются. Да, следует соблюдать четкие правила, чтобы сделать летние каникулы максимально приятными и одновременно безопасными.
Об этом сообщает МВД.
Как отмечают в ведомстве, стоит рассказать детям о правилах обращения с газовыми и электроприборами, безопасности на улице и в интернет-пространстве. Кроме того, не помешает напомнить им номера экстренных служб.
"Помните о том, что детей нельзя оставлять без присмотра в воде и комнатах с открытыми окнами", — добавляют в МВД.
Ранее мы сообщали, что в Тернополе 5-летний мальчик скрылся от родителей. Оказалось, он просто хотел купить маме цветы.
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