Как сделать летние каникулы безопасными для детей: советы от МВД

Однако в определенные промежутки времени риски увеличиваются. Да, следует соблюдать четкие правила, чтобы сделать летние каникулы максимально приятными и одновременно безопасными.

Об этом сообщает МВД.

Как отмечают в ведомстве, стоит рассказать детям о правилах обращения с газовыми и электроприборами, безопасности на улице и в интернет-пространстве. Кроме того, не помешает напомнить им номера экстренных служб.

Советы для родителей / Фото: МВД

"Помните о том, что детей нельзя оставлять без присмотра в воде и комнатах с открытыми окнами", — добавляют в МВД.

Советы для детей

Ранее мы сообщали, что в Тернополе 5-летний мальчик скрылся от родителей. Оказалось, он просто хотел купить маме цветы.

Читайте также: