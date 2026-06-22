Как сделать ПТУ модным: опыт Интерпайпа Пинчука

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В преддверии нового набора журнал Forbes проанализировал изменения в профтехобразовании за последний год и привел опыт Интерпайпа Виктора Пинчука как один из примеров эффективного сотрудничества бизнеса и учебных заведений.

Более шести лет компания вместе с городскими властями Днепра развивает систему подготовки будущих рабочих и инженеров. В ее основе два образовательных маршрута: от школьных уроков труда через профессиональное образование до работы на современном производстве, а также от интереса точными науками к получению инженерной профессии.

Первый маршрут начинается с кабинетов труда, где у ребенка формируется базовая заинтересованность рабочей профессией. Далее – обучение в профтехзаведении и работа на производстве. Второй маршрут предполагает интерес к физике и информатике, дальнейшее обучение в вузе и получение профессии инженера-мехатроника», — рассказала директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак.

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За это время в Днепре создана 21 современная учебная локация. Среди них восемь обновленных кабинетов труда в школах и три новых лаборатории в Профессиональном колледже №2. Они оснащены оборудованием, максимально приближенным к используемому на производстве.

«Во время практического обучения студенты работают в условиях, максимально приближенных к реальному предприятию. Это обеспечивает высшее качество подготовки и более быстрое трудоустройство выпускников. Для многих компаний это уже не вопрос социальной ответственности, а собственной кадровой устойчивости», – отметил и.о. директора Профессионального колледжа №2 Александр Аджимян.

Кроме развития учебной инфраструктуры, Интерпайп проводит для школьников и студентов экскурсии на производство, организует технические соревнования, конкурсы и образовательные курсы. В общей сложности созданная компанией образовательная экосистема охватывает более 13 тысяч детей и молодежи.

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