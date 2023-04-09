Как сделать разноцветные яйца с помощью натуральных красителей

Создание пасхальных яиц можно превратить в творческий процесс и не обязательно для этого покупать в магазине пищевые красители. Чтобы получить разноцветные яйца, можно воспользоваться натуральными безвредными ингредиентами.

Рассказываем, чем красить яйца, чтобы получить разноцветные пасхальные яйца.

Как покрасить яйца в желтый цвет

Это можно сделать с помощью куркумы, моркови и аптечной ромашки.

Приготовление красителя:

• В одном литре воды растворить по 3 столовых ложки порошка куркумы или карри и тертой красной моркови, варить 30 минут.

• Или к одному литру воды добавить 4 или 5 пакетиков ромашки, варить 20-30 мин.

Как сделать яйца оранжевыми

Оранжевый цвет придаст яйцам паприка, сок красной моркови.

Приготовление красителя:

• Растворить 4 ст. ложки паприки в стакане воды, затем поместить в отвар яйца.

• Замочить сваренные горячие яйца в морковном соке с добавлением куркумы.

Как покрасить яйца в красно-кирпичный цвет

Такой цвет можно получить с помощью черного крепкого чая, луковой шелухи, кожуры граната.

Чтобы приготовить такой краситель нужно луковую шелуху или кожуру граната залить водой, варить на медленном огне в течение 45-50 минут, чтобы получился темный, насыщенный цвет.

Как сделать яйца розовыми

Розовыми яйцами сделают свекольный сок или веточки или кора вишни. Нашинкованную свеклу залить водой, варить 35 минут, окрашенную воду слить и замочить в ней яйца.

Чем покрасить яйца, чтобы они были голубовато-серыми или фиолетовыми

Если у вас есть замороженная черника, брусника или голубика их можно использовать для окрашивания яиц. Чтобы получить такой цвет подойдут и листья краснокочанной капусты – отвар будет красным, но яйца окрасятся в синий цвет.

Чтобы приготовить краситель из ягод, их нужно отварить, остудить и дать отстояться. После чего сварить яйца. Интенсивность цвета зависит от концентрации ягод. Чтобы цвет получился фиолетовым, черники нужно взять немного больше, чем для синего цвета и дать настояться несколько часов, прежде чем варить в этом отваре яйца.

Как покрасить яйца в зеленый цвет

Зеленый цвет можно получить с помощью сушеного шпината, петрушки, крапивы, отвара черники с куркумой.

Приготовление красителя:

• Отварить яйца с настоем сушеной крапивы, сушеного шпината (на литр воды нужно взять 3 ст. л измельченной зелени).

• Чтобы покрасить яйца в зеленый цвет с помощью черники – в отвар ягоды нужно добавить несколько чайных ложек порошка куркумы.

Общие правила, которые нужно соблюдать во время покраски яиц.

Яйца дне должны быть холодными, их нужно подержать несколько часов при комнатной температуре, чтобы они не растрескивались.

Чтобы получать более насыщенный цвет яйца можно оставлять в отваре на всю ночь в холодильнике.

Чтобы яйца блестели после окрашивания, их можно протереть маслом.

Читайте также: