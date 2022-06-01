Как сделать разрыхлитель для теста из подручных средств

Если под рукой нет разрыхлителя для теста, если он исчез в магазине, его можно заменить продуктами, которые найдутся на вашей кухне.

Магазинный разрыхлитель теста наполняет тесто углекислым газом, придавая ему легкость и пышность. Рассказываем, чем заменить разрыхлитель, как из подручных материалов сделать его самостоятельно.

Разрыхлитель теста собственного приготовления

Возьмите 5 столовых ложек пищевой соды, 3 столовых ложки лимонной кислоты и 12 столовых ложек муки или крахмала. Перемешайте все деревянной ложкой (чтобы не началась реакция). Ссыпьте все ингредиенты в сухую стеклянную емкость, храните в защищенном от света месте.

Одна чайная ложка такого самодельного разрыхлителя тождественна одной чайной ложке магазинного порошка. Можно использовать для сдобного, бисквитного, заварного и песочного теста.

Пищевая сода

Пищевую соду можно использовать в качестве альтернативы разрыхлителю, если в тесте содержатся ингредиенты, имеющие кислую реакцию: кисломолочные продукты, фруктовые пюре или соки, лимонная кислота, уксус, мед. Предварительно смешать соду сначала с мукой или другими сухими ингредиентами. Для использования одна чайная ложка соды заменяет чайную ложку разрыхлителя. Подходит для сдобного, бисквитного, заварного и песочного теста.

Как вариант можно использовать соду, гашеную уксусом. Некоторые считают, что гасить соду уксусом перед введением в тесто бессмысленно, поскольку углекислый газ испаряется еще до выпечки. Остальные, что реакция продолжается и после добавления соды в тесто. Если используете гашеную соду, не следует ждать, когда закончится реакция соды с уксусом, а нужно немедленно добавлять в тесто и ставить его в духовку.

Алкоголь

Алкоголь уменьшает клейкость муки и придает выпечке воздушности. Коньяк и ром хорошо справляются с разрыхлением бесдрожжевого песочного теста, водку лучше добавлять в дрожжевое тесто, особенно на опаре. Запах алкоголя при выпекании испарится. Его можно использовать и вместе с разрыхлителем. Одна столовая ложка алкоголя берется на 1 кг теста, можно использовать для песочного бесдрожжевого и дрожжевого теста.

Газированная вода

Насытить тесто углекислым газом может сильно газированная минералка. Для большего эффекта к газированной воде перед использованием можно добавить соль и лимонную кислоту. При использовании обычную воду в тесте заменить газировкой. Подходит для: сдобного, пресного, заварного, любого теста на воде.

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