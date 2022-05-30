Как сделать стиральный порошок для стирки дома: рецепты из простых компонентов

Как самостоятельно сделать стиральный порошок, гель из обычных ингредиентов, которые есть в каждом доме. Чем хорошо такое средство для стирки, можно ли использовать его для стирки в машине автомат — в материале ТСН.ua

Смысл сделать стиральный порошок своими руками не только в экономии средств.

Порошок, сделанный собственноручно, имеет много преимуществ:

Во-первых, это экологическое средство, безопасное как для окружающей среды, так и для здоровья человека. В порошке, сделанном своими руками, нет химических веществ, фосфатов, которые загрязняют окружающую среду и могут вызывать аллергию.

Во-вторых, такие средства универсальны – в них можно замачивать вещи перед основной стиркой, использовать как для стирки вручную, так и для стирки в машинке.

Компоненты, применяемые для приготовления порошка, положительно влияют на технику. Они делают воду мягче и не засоряют фильтры, препятствуют появлению в машинке плесени и плохому запаху.

Рецепт как сделать стиральный порошок из мыла и соды

Такой порошок лучше всего подойдет для светлых вещей.

Для приготовления требуется 72% хозяйственное мыло (можно заменить детским или дегтярным), сода пищевая и кальцинированная и, по желанию, любое из аромамасел.

Натереть на терке мыло, смешать с 0,5 кг пищевой и 0,4 кг кальцинированной соды, перемешать, для ароматизации добавить в полученную смесь 5 капель любого эфирного масла. Пересыпать приготовленный порошок в удобную емкость с плотно закрывающейся крышкой.

Такой порошок лучше засыпать сразу в барабан машинки в расчете 3 ложки порошка на 4-х литровый барабан.

При ручной стирке, чтобы защитить кожу рук, нужно одевать перчатки или не применять кальцинированную соду, только пищевую. Кальцинированная сода отлично подойдет для стирки в машинке.

как приготовить стиральный порошок самостоятельно

Рецепт приготовления стирального порошка из мыла, соды и уксуса (или лимонной кислоты)

Если добавить уксус в порошк, он лучше будет справляться с грязью в жесткой воде, продезинфицирует вещи и устранит неприятный запах пота или плесени. Уксус сохранит цвет материи, придаст ей яркость и подойдет для деликатной стирки. Важно использовать только белый столовый уксус.

Чтобы приготовить такой порошок, нужно в стакан мыльной стружки добавить полкилограмма любой соды, перемешать и влить 2 ложки 9% белого уксуса и 5 — 8 капель ароматного масла. Как вариант уксус, примерно полстакана можно залить в отсек для кондиционеров, не добавляя к порошку.

Вместо уксуса можно добавлять лимонную кислоту. Процесс приготовления такой же, как и с уксусом, только сока можно взять на одну ложку больше и для усиления эффекта добавить в состав пару столовых ложек соли. Лимонный аромат после такой стирки будет долго оставаться на белье. Кроме того, лимонная кислота почистит стиральную машину от известкового налета и накипи.

как приготовить стиральный порошок самостоятельно

Рецепт – как приготовить жидкий порошок, гель для стирки

Натереть кусок хозяйственного мыла и всыпать мыльную стружку в кастрюлю с 1,5 л воды. Нагреть воду, помешивая до растворения мыльной стружки. Затем добавить стакан кальцинированной соды и продолжить варить на маленьком огне. Как только масса начнет густеть – снять с плиты. Переложить мыльный концентрат в ведро, добавлять тёплую воду. Таким образом, довести объем моющего раствора до 5 литров. В конце при желании добавить эфирные масла. Разлить по закрывающимся бутылкам или банкам. Для одной стирки понадобится один стакан такого геля. Для усиления эффекта порошка вместе с кальцинированной содой к мыльной стружке можно добавить еще полстакана буры и так же дальше готовить по рецепту.

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