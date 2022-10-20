Как сделать свечу долговременного горения: такими свечами пользовались наши бабушки во время войны

Как изготовить свечу долговременного горения собственноручно читайте в материале ТСН.ua

Пережить темные вечера без света поможет "рецепт" практической, экономной свечи от Дарьи Каминской. В отличие от обычной свечи, которая догорает через несколько часов, эта свеча будет гореть почти пол суток.

Что нужно для свечи

Маленькая баночка или рюмка с толстым стеклом. Парафиновая свеча. Восковая свеча. Соль, где-то пол столовой ложки. Рафинированное масло без запаха. Нож. Спички или зажигалка.

Что нужно для свечи. Фото Дарьи Каминской

Как сделать экономную свечу в домашних условиях

В стеклянную баночку, рюмку, емкость опускаем восковую свечу и отрезаем нужную длину.

Как сделать свечу

Растапливаем парафин и капаем его на дно стеклянной емкости.

Как сделать свечу. Фото Дарьи Каминской

Быстро пока парафин не застыл, закрепляем, чтобы не падала, обрезанную по размерам восковую свечу.

Как сделать свечу собственноручно

Наливаем масло до краев баночки, добавляем немного соли. Она нужна, чтобы убрать влагу из растительного масла.

Как изготовить свечу

Свеча готова. Такие свечи делали наши бабушки во время войны.

Как сделать свечу. Фото Дарьи Каминской

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