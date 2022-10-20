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Как сделать свечу долговременного горения: такими свечами пользовались наши бабушки во время войны

Дата публикации
Просмотры
1030
Время на прочтение
1 мин
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Как сделать свечу долговременного горения: такими свечами пользовались наши бабушки во время войны

Как сделать свечу самостоятельно. Фото Дарьи Каминской

Как изготовить свечу долговременного горения собственноручно читайте в материале ТСН.ua

Пережить темные вечера без света поможет "рецепт" практической, экономной свечи от Дарьи Каминской. В отличие от обычной свечи, которая догорает через несколько часов, эта свеча будет гореть почти пол суток.

Что нужно для свечи

  1. Маленькая баночка или рюмка с толстым стеклом.
  2. Парафиновая свеча.
  3. Восковая свеча.
  4. Соль, где-то пол столовой ложки.
  5. Рафинированное масло без запаха.
  6. Нож.
  7. Спички или зажигалка.
Что нужно для свечи. Фото Дарьи Каминской / ©
Что нужно для свечи. Фото Дарьи Каминской

Как сделать экономную свечу в домашних условиях

В стеклянную баночку, рюмку, емкость опускаем восковую свечу и отрезаем нужную длину.

Как сделать свечу / ©
Как сделать свечу

Растапливаем парафин и капаем его на дно стеклянной емкости.

Как сделать свечу. Фото Дарьи Каминской / ©
Как сделать свечу. Фото Дарьи Каминской

Быстро пока парафин не застыл, закрепляем, чтобы не падала, обрезанную по размерам восковую свечу.

Как сделать свечу собственноручно / ©
Как сделать свечу собственноручно

Наливаем масло до краев баночки, добавляем немного соли. Она нужна, чтобы убрать влагу из растительного масла.

Как изготовить свечу / ©
Как изготовить свечу

Свеча готова. Такие свечи делали наши бабушки во время войны.

Как сделать свечу. Фото Дарьи Каминской / ©
Как сделать свечу. Фото Дарьи Каминской

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Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
1030
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