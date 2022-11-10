Как сделать свечу из картофеля, которая будет гореть целый день

В последнее время украинцы страдают от постоянных отключений электроэнергии. Поэтому рецепты, как сделать свечу в домашних условиях, становятся очень актуальны. Можно, например, использовать обычную картофелину. Читайте больше в материале ТСН.ua.
Конечно такая свеча из картофеля не заменит полноценного освещения, но с ее помощью можно получить немного больше уюта в доме, чтобы в комнате не было совсем темно. Такая масляная лампа особенно интересно будет делать детям. Вокруг пламени от свечи можно рассказывать разнообразные истории и даже показывать малышам "театр теней".
Как сделать свечу из картофеля своими руками
Масляная лампа – светильник, работающий от сгорания масла.
Как сделать свечу из картофеля в домашних условиях? Здесь все очень просто:
- в небольшую глубокую емкость следует залить растительное масло;
- далее туда опустить фитиль (это может быть веревка из искусственных или растительных волокон);
- второй его конец нужно протянуть сквозь отверстие в картофелине, чтобы оно было закреплено над растительным маслом.
- теперь фитиль можно поджечь;
- растительное масло, которое поднимается по фитилю доверху, начинает гореть и дает свет.
Как долго будет гореть такая свеча из картофеля? Ориентировочно, если взять 100 мл растительного масла и 5-6 мл фитиля, такая свеча будет гореть до 6 часов. Однако следует обратить внимание, что та часть веревки, которая закреплена над растительным маслом, должна быть не очень длинной. Обычно хватает полсантиметра над картошкой.
Что нужно помнить
Важные моменты:
- Сосуд должен быть металлическим, глиняным или стеклянным.
- Растительное масло берут рафинированное – оно будет меньше копить.
- Чтобы свеча горела целый день, подливайте растительное масло постепенно.
- Фитиль можно купить в любом хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно из шнурка, бинта, марли или другой ткани.
- Из картофеля лучше вырезать кружок толщиной до 1 см.
- Отверстие под фитиль должно быть такого размера, чтобы веревка хорошо держалась и не выпадала.
- Картошку и сам фитиль промажьте растительным маслом.
Если сделать 3-4 таких свечи из картофеля и разместить их рядом, то над их пламенем можно нагреть чашку воды или небольшое количество пищи.