Как сделать свечу из картофеля, которая будет гореть целый день

В последнее время украинцы страдают от постоянных отключений электроэнергии. Поэтому рецепты, как сделать свечу в домашних условиях, становятся очень актуальны. Можно, например, использовать обычную картофелину. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Конечно такая свеча из картофеля не заменит полноценного освещения, но с ее помощью можно получить немного больше уюта в доме, чтобы в комнате не было совсем темно. Такая масляная лампа особенно интересно будет делать детям. Вокруг пламени от свечи можно рассказывать разнообразные истории и даже показывать малышам "театр теней".

Как сделать свечу из картофеля своими руками

Масляная лампа – светильник, работающий от сгорания масла.

Как сделать свечу из картофеля в домашних условиях? Здесь все очень просто:

в небольшую глубокую емкость следует залить растительное масло;

далее туда опустить фитиль (это может быть веревка из искусственных или растительных волокон);

второй его конец нужно протянуть сквозь отверстие в картофелине, чтобы оно было закреплено над растительным маслом.

теперь фитиль можно поджечь;

растительное масло, которое поднимается по фитилю доверху, начинает гореть и дает свет.

Как долго будет гореть такая свеча из картофеля? Ориентировочно, если взять 100 мл растительного масла и 5-6 мл фитиля, такая свеча будет гореть до 6 часов. Однако следует обратить внимание, что та часть веревки, которая закреплена над растительным маслом, должна быть не очень длинной. Обычно хватает полсантиметра над картошкой.

Что нужно помнить

Важные моменты:

Сосуд должен быть металлическим, глиняным или стеклянным. Растительное масло берут рафинированное – оно будет меньше копить. Чтобы свеча горела целый день, подливайте растительное масло постепенно. Фитиль можно купить в любом хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно из шнурка, бинта, марли или другой ткани. Из картофеля лучше вырезать кружок толщиной до 1 см. Отверстие под фитиль должно быть такого размера, чтобы веревка хорошо держалась и не выпадала. Картошку и сам фитиль промажьте растительным маслом.

Если сделать 3-4 таких свечи из картофеля и разместить их рядом, то над их пламенем можно нагреть чашку воды или небольшое количество пищи.