Как сделать "тернопольский" вечный фонарик без пайки: популярный лайфхак

Мы уже рассказывали, как смастерить "вечный" фонарик за 5 минут. Такой фонарик, еще называемый «тернопольским» на честь города, где проживает его изобретатель, светит очень долго и может служить аварийным освещением при отключении электроэнергии в украинских городах.

Однако, не все владеют паяльником, и не у всех дома есть это устройство. В последнее время приобрели популярность еще один метод изготовления таких фонариков, но уже без всякой пайки. Сообразительные хозяева и хозяйки могут смастерить устройство только из светодиода, спичечной коробки и двух пальчиковых батареек.

Все, что нужно, чтобы сделать "вечный" фонарик, это:

светодиод,

коробка из-под спичек,

2 батарейки ААЕ

монета в 5 копеек или 10 копеек

Как изготовить фонарик

Вставьте батарейки в спичечный коробок, учитывая их полярность, то есть так, чтобы «плюс» одной батарейки был рядом с «минусом» второй.

Изготовление фонарика

Закройте коробку. Далее загните «ножки» светодиода так, чтобы они походили на подковы и вставьте диод вертикально между наружной и внутренней частью коробки. При этом эти «ножки» должны прикасаться к полюсам батареек.

Изготовление фонарика

С другой стороны пустой коробки, в проем между наружной и внутренней частью коробки для спичек воткните монету – так вы закроете контакты на батарейках и увидите, что светодиод засветился. Вытаскивая и вставляя монету, вы будете выключать и включать светодиод соответственно.

Изготовление фонарика

Таким образом, можно наделать фонариков и распихивать их по темным углам и проходам в вашей квартире. Тогда при выключении электроэнергии вы всегда будете иметь резервный свет, что позволит вам спокойно ходить по в темноте.

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