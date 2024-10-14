Как сделать воздух в доме свежим без дорогих ароматизаторов: действенные советы

Устранить неприятный запах можно многими способами.
Чистый и свежий воздух в доме направлении влияет на здоровье и общее благосостояние. В то время как неприятный запах будет раздражать вас и испортит впечатление гостей от вашего дома.
О способах борьбы с неприятным средством – рассказываем дальше.
Почему загрязняется воздух в доме
Одной из главных причин загрязнения есть пыль. Она может накапливаться в:
- шторах;
- мебельной обивке;
- в слоях ковров и т.д.
Также причина может быть в пылевых клещах и споре плесени, образующейся в помещениях с высоким уровнем влажности.
Как убрать запах сырости
Чтобы устранить в жилище неприятный запах сырости, можно использовать следующие методы:
Протирать каждую неделю пол и стены комнаты уксусным раствором.
Приготовление:
1 литр чистой воды и 2 ст. ложки уксуса. Также для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла. Такая жидкость хорошо устраняет плохие запахи, а также отпугивает тараканов и других паразитов.
Использование каменной соли
Чтобы устранить неприятный запах, в каждой комнате можно поставить стаканы с каменной солью – она хорошо впитывает влагу и послужит эффективной профилактикой появления сырости. Если поместить ее в стильные емкости, получится отличный декор для дома.
Кофейные зерна
Если их разложить кофейные зерна в санузле, аромат помогает устранить затхлый воздух. Обновлять их следует не реже раза в 7 дней.
Проветривание помещения
Регулярная влажная уборка и проветривание избавляет дом от большого количества пыли.
Комнатные растения
Также эффективным способом считается использование комнатных растений. Они впитывают вредные вещества из воздуха, используя их для своего питания.
Именно поэтому в квартирах и домах рекомендуется заводить комнатные цветы – и чем их будет больше, тем лучше.
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