Как сделать воздух в доме свежим без дорогих ароматизаторов: действенные советы

Чистый и свежий воздух в доме направлении влияет на здоровье и общее благосостояние. В то время как неприятный запах будет раздражать вас и испортит впечатление гостей от вашего дома.

О способах борьбы с неприятным средством – рассказываем дальше.

Почему загрязняется воздух в доме

Одной из главных причин загрязнения есть пыль. Она может накапливаться в:

шторах;

мебельной обивке;

в слоях ковров и т.д.

Также причина может быть в пылевых клещах и споре плесени, образующейся в помещениях с высоким уровнем влажности.

Как убрать запах сырости

Чтобы устранить в жилище неприятный запах сырости, можно использовать следующие методы:

Протирать каждую неделю пол и стены комнаты уксусным раствором.

Приготовление:

1 литр чистой воды и 2 ст. ложки уксуса. Также для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла. Такая жидкость хорошо устраняет плохие запахи, а также отпугивает тараканов и других паразитов.

Использование каменной соли

Чтобы устранить неприятный запах, в каждой комнате можно поставить стаканы с каменной солью – она хорошо впитывает влагу и послужит эффективной профилактикой появления сырости. Если поместить ее в стильные емкости, получится отличный декор для дома.

Кофейные зерна

Если их разложить кофейные зерна в санузле, аромат помогает устранить затхлый воздух. Обновлять их следует не реже раза в 7 дней.

Проветривание помещения

Регулярная влажная уборка и проветривание избавляет дом от большого количества пыли.

Комнатные растения

Также эффективным способом считается использование комнатных растений. Они впитывают вредные вещества из воздуха, используя их для своего питания.

Именно поэтому в квартирах и домах рекомендуется заводить комнатные цветы – и чем их будет больше, тем лучше.

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