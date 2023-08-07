Как сегодня изменится погода в Украине

Сегодня, 7 августа, в большинстве южных и восточных регионов, а также в Крыму будет жаркая сухая погода. Обильные осадки прогнозируют в западных областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с может изменить направление западного.

Температура воздуха ожидается днем в пределах +28...33°С. На востоке местами будут фиксироваться рекордно высокие показатели до +38°С.

На остальной территории Украины погода изменится. Обильные дожди прогнозируют в западных областях. Температура будет колебаться днем в пределах +21...26°С. В Житомирской и Винницкой областях днем будет +18...23°С.

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможны интенсивные осадки и град. Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом на западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +21 до +26°С. В Киеве днем +23...25°С.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

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