Как сэкономить на оплате за электричество: специалисты назвали наиболее мощные домашние потребители энергии

У каждой семьи дома есть бытовая техника, которая создает нам комфорт.

Энергетики составили перечень домашних помощников, которые являются наиболее мощными потребителями электричества. Если научиться пользоваться ими эффективно, можно сэкономить на оплате за коммуналку.

Об этом говорят специалисты НЭК "Укрэнерго" – NPC Ukrenergo.

Использовать такие приборы лучше в течение дня поочередно, ограничивая использование в пиковые часы с 19.00 до 22.00 включительно. Этим вы облегчите энергосистеме возможность восстановиться после 6 месяцев массированных атак на энергообъекты. Ведь сейчас энергосистема в активной фазе лечения, чтобы к следующей зиме стать здоровее.

Топ бытовых потребителей электричества

Больше всего электричества потребляют кондиционеры, стиральные машинки, утюги и бойлеры.

Лучшие времена для использования этой бытовой техники – дневное и ночное. А вот отдыхать приборам нужно вечером – после 19.00.

Бытовые приборы Фото: НЭК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

"Помочь в лечении может каждый: только правильно распределить работу домашних электропомощников, уменьшив их использование в вечерние часы", — отмечают специалисты.

Эта полезная привычка поможет не только энергосистеме, но и позволит вам сэкономить на оплате за электроэнергию. Ведь при наличии двухзонного счетчика стоимость электроэнергии в ночной зоне вдвое дешевле, чем в дневной.

Так что экономьте, помогая энергетикам ремонтировать энергоблоки и балансировать энергосистему.

Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на электричество для населения. Поднять тарифы планируют из-за российских ракетных ударов. Нардепы убеждают, что рост будет невысоким.

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