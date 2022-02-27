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Как сэкономить заряд смартфона, если нужно долго прятаться в бомбоубежище или пропал ток

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Как сэкономить заряд смартфона, если нужно долго прятаться в бомбоубежище или пропал ток

Как сэкономить заряд на смартфоне, если нужно долго прятаться в бомбоубежище или выключили электроэнергию / УНИАН

Когда над городом раздаются сирены тревоги, а большинство людей сидят в бомбоубежищах, метро или других укрытиях, важно оставаться на связи, чтобы следить за информацией или просто узнать какая ситуация в стране. Потому ТСН.ua подготовил для владельцев смартфонов на Android и iPhone несколько способов, которые помогут сэкономить заряд.

Следует помнить, что в сложившейся ситуации вам не нужна большая часть функций. Поэтому их можно отключить, что значительно сэкономит заряд устройства.

Как сэкономить заряд на смартфоне, если у вас iPhone

Следующие советы помогут сохранить заряд на устройстве и оставаться на связи в бомбоубежище или когда пропал ток:

  • установите темные обои, уменьшите время блокировки экрана, его яркость и звуковое сопровождение;
  • сократите интервал проверки почты, отключите приложения, которыми вы не пользуетесь;
  • попробуйте экономить на интернет соединенные и выключайте его, когда в нем нет нужды;
  • включите режим “Не беспокоить” или “Авиа”;
  • выключите iCloud, Wi-Fi и Bluetooth;
  • отключите Siri и визуальные эффекты;
  • выключите геолокацию;
  • отключите отслеживание физической активности.

Как сэкономить заряд на Android

Эти советы помогут вам дольше оставаться на связи, если придется прятаться в бомбоубежище или метро на неопределенный срок.

  • выключите Wi-Fi и Bluetooth;
  • установите обои темного цвета, уменьшите яркость экрана и время ожидания (время, когда экран включен до тех пор, пока вы им не пользуетесь);
  • выключите звук и виброотзыв клавиатуры;
  • включите в настройках автоматическую регулировку яркости экрана;
  • выключите приложения, которыми вы не пользуетесь, но они запускаются в фоновом режиме, а также ограничьте работу программ, требующих большого количества заряда;
  • удалите учетные записи с устройства, которыми вы не пользуетесь;
  • включите режим экономии заряда или адаптивное потребление;
  • выключите геолокацию.
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