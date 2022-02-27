Как сэкономить заряд на смартфоне, если нужно долго прятаться в бомбоубежище или выключили электроэнергию / УНИАН

Как сэкономить заряд смартфона, если нужно долго прятаться в бомбоубежище или пропал ток

Как сэкономить заряд смартфона, если нужно долго прятаться в бомбоубежище или пропал ток

Когда над городом раздаются сирены тревоги, а большинство людей сидят в бомбоубежищах, метро или других укрытиях, важно оставаться на связи, чтобы следить за информацией или просто узнать какая ситуация в стране. Потому ТСН.ua подготовил для владельцев смартфонов на Android и iPhone несколько способов, которые помогут сэкономить заряд.

Следует помнить, что в сложившейся ситуации вам не нужна большая часть функций. Поэтому их можно отключить, что значительно сэкономит заряд устройства.

Как сэкономить заряд на смартфоне, если у вас iPhone

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Следующие советы помогут сохранить заряд на устройстве и оставаться на связи в бомбоубежище или когда пропал ток:

установите темные обои, уменьшите время блокировки экрана, его яркость и звуковое сопровождение;

сократите интервал проверки почты, отключите приложения, которыми вы не пользуетесь;

попробуйте экономить на интернет соединенные и выключайте его, когда в нем нет нужды;

включите режим “Не беспокоить” или “Авиа”;

выключите iCloud, Wi-Fi и Bluetooth;

отключите Siri и визуальные эффекты;

выключите геолокацию;

отключите отслеживание физической активности.

Как сэкономить заряд на Android

Эти советы помогут вам дольше оставаться на связи, если придется прятаться в бомбоубежище или метро на неопределенный срок.