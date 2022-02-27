Как сэкономить заряд смартфона, если нужно долго прятаться в бомбоубежище или пропал ток

Когда над городом раздаются сирены тревоги, а большинство людей сидят в бомбоубежищах, метро или других укрытиях, важно оставаться на связи, чтобы следить за информацией или просто узнать какая ситуация в стране. Потому ТСН.ua подготовил для владельцев смартфонов на Android и iPhone несколько способов, которые помогут сэкономить заряд.
Следует помнить, что в сложившейся ситуации вам не нужна большая часть функций. Поэтому их можно отключить, что значительно сэкономит заряд устройства.
Как сэкономить заряд на смартфоне, если у вас iPhone
Следующие советы помогут сохранить заряд на устройстве и оставаться на связи в бомбоубежище или когда пропал ток:
- установите темные обои, уменьшите время блокировки экрана, его яркость и звуковое сопровождение;
- сократите интервал проверки почты, отключите приложения, которыми вы не пользуетесь;
- попробуйте экономить на интернет соединенные и выключайте его, когда в нем нет нужды;
- включите режим “Не беспокоить” или “Авиа”;
- выключите iCloud, Wi-Fi и Bluetooth;
- отключите Siri и визуальные эффекты;
- выключите геолокацию;
- отключите отслеживание физической активности.
Как сэкономить заряд на Android
Эти советы помогут вам дольше оставаться на связи, если придется прятаться в бомбоубежище или метро на неопределенный срок.
- выключите Wi-Fi и Bluetooth;
- установите обои темного цвета, уменьшите яркость экрана и время ожидания (время, когда экран включен до тех пор, пока вы им не пользуетесь);
- выключите звук и виброотзыв клавиатуры;
- включите в настройках автоматическую регулировку яркости экрана;
- выключите приложения, которыми вы не пользуетесь, но они запускаются в фоновом режиме, а также ограничьте работу программ, требующих большого количества заряда;
- удалите учетные записи с устройства, которыми вы не пользуетесь;
- включите режим экономии заряда или адаптивное потребление;
- выключите геолокацию.