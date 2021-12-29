"Как сексолог не буду комментировать": экс-жена заместителя министра образования Грабарука о скандале с "полуголым платьем" во Львове

"Как сексолог не буду комментировать": экс-жена заместителя министра образования Грабарука о скандале с "полуголым платьем" во Львове

Женщина отметила, что в этой ситуации поддерживает своего экс-мужчину, потому что он "человек чести".

Эксд-жена єкс-замминистра Игоря Гарбарука сексолог и гештальт-психотерапевт Анастасия Матюшевская не желает комментировать скандал, в который попал ее бывший из-за откровенного платья его спутницы.

Об этом она сообщила "УНИАН".

На вопрос журналистов, верна ли, по ее мнению, реакция общества на откровенное платье 27-летней Кристины Тишкун на официальном мероприятии, Анастасия Матюшевская сказала, что не может это прокомментировать.

"Как сексолог и психотерапевт я не буду комментировать этот случай, потому что я являюсь эксдружиной и матерью дочери Игоря. Одно скажу: я за него целиком! Он – человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма. Я не готова комментировать это вообще. Игорь Николаевич — человек чести", — рассказала женщина.

Напомним, 24 декабря заместитель Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

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