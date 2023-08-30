Как семья погибшего военного может получить 15 млн грн помощи: объяснение ТЦК

Эта выплата распределяется равными частями на всех предусмотренных законом получателей.

Семья погибшего военнослужащего имеет право на получение 15 млн гривен помощи.

Как ее получить, объяснила представительница Подольского районного в Киеве ТЦК Екатерина Тищенко, передает Military Media Center.

По ее словам, родственники погибшего военнослужащего или военнослужащие могут получить единовременную денежную помощь (ОДП) со дня гибели после получения свидетельства о смерти.

Кому причитается выплата

Выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей, а именно:

родителей;

жену (или мужа, если погибшая – женщина), которые не женились во второй раз;

детей, не достигших совершеннолетия, или детей, которым исполнилось 18 лет и обучающихся на дневной форме обучения;

иждивенцев погибших, которыми считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

Если лицо, имеющее право на получение денежной помощи, в течение трех лет со дня возникновения такого права не реализовало его, его доля распределяется между другими близкими погибшими, имеющими на это право.

Как разделяется сумма ОДП

Сумма ОДП составляет 15 млн. гривен. Она назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей.

На первом этапе это 1/5 части от назначенной суммы, остаток 4/5 выплачивается ежемесячно, равными долями в течение 40 последующих месяцев.

Для назначения выплаты члены семьи обращаются в ТЦК и СП независимо от места регистрации и собственноручно пишут заявление.

Какие документы нужны

К заявлению члены семьи прилагают копии следующих документов:

паспорт или ID паспорт со справкой о регистрации места жительства;

карточку налогоплательщика;

извещение о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим;

свидетельство о смерти погибшего; врачебное свидетельство о смерти или справку о причине смерти;

выписка о несудимости лица, подающего заявление;

для представителей несовершеннолетних детей погибшего – решение местной госадминистрации или суда об установлении над ребенком опеки.

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