"Как Серку муху съесть": Авраменко перечислил ряд изречений, которые не стоит "тянуть" в украинский язык

Известный языковед призывает искоренять суржик.
Известный украинский языковед Александр Авраменко перечислил несколько русских фразеологизмов и высказываний, которыми не стоит засорять украинский язык.
Об этом говорилось в эфире "Завтрака с 1+1".
Языковед ответил, как сказать по-украински "по щелчку пальцев".
Он предоставил несколько вариантов:
- "На раз два". К примеру: "Не могу я это сделать на раз два",
- "Раз два — и конец",
- "Раз два – и готово".
"А если это не только мгновенно, но еще и легко сделать, то есть такой народный жемчуг: "Раз плюнуть", "Как Серку муху съесть", — отметил Авраменко.
А как правильно говорить: увеличилось в полтора раза или полтора раза? Ранее Александр Авраменко рассказал об употреблении числительных.
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