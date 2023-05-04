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"Как Серку муху съесть": Авраменко перечислил ряд изречений, которые не стоит "тянуть" в украинский язык

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"Как Серку муху съесть": Авраменко перечислил ряд изречений, которые не стоит "тянуть" в украинский язык

Известный языковед призывает искоренять суржик. / Фото: ТСН.ua

Известный языковед призывает искоренять суржик.

Известный украинский языковед Александр Авраменко перечислил несколько русских фразеологизмов и высказываний, которыми не стоит засорять украинский язык.

Об этом говорилось в эфире "Завтрака с 1+1".

Языковед ответил, как сказать по-украински "по щелчку пальцев".

Он предоставил несколько вариантов:

  • "На раз два". К примеру: "Не могу я это сделать на раз два",
  • "Раз два — и конец",
  • "Раз два – и готово".

"А если это не только мгновенно, но еще и легко сделать, то есть такой народный жемчуг: "Раз плюнуть", "Как Серку муху съесть", — отметил Авраменко.

А как правильно говорить: увеличилось в полтора раза или полтора раза? Ранее Александр Авраменко рассказал об употреблении числительных.

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Дата публикации
Просмотры
201
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