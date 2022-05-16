Как сейчас в Украине можно купить или продать недвижимость и как не стать жертвой мошенников

Как сейчас в Украине можно купить или продать недвижимость и как не стать жертвой мошенников

В конце апреля правительство частично восстановило доступ к Единому реестру недвижимости, что позволило проводить операции покупки и продажи.

Единый реестр недвижимости был закрыт Министерством юстиции с первого дня полномасштабной войны, 24 февраля, чтобы обезопасить украинцев от мошенничества с их жильем. Но, несмотря на то, что экономика страны постепенно восстанавливается, риск махинаций с недвижимостью до сих пор остается большим, отмечают эксперты.

Как сейчас будет происходить покупка и продажа недвижимости в Украине в период войны, и как не стать жертвой мошенников, говорится в выпуске "Сниданок с 1+1".

Адвокат Лаврентий Царук советует прежде всего перед покупкой или продажей недвижимости ознакомиться с перечнем регионов, где это можно сделать.

"Снова можно осуществлять сделки покупки и продажи недвижимости на всей территории Украины, но кроме временно оккупированных территорий, где ведутся активные боевые действия. Есть перечень территорий, на которых пока запрещено осуществлять операции с недвижимостью. Этот перечень постоянно обновляется и находится в открытом доступе на сайте Министерства юстиции Украины. Ситуация меняется, поэтому этот перечень уже трижды обновлялся", - сказал адвокат.

Рынок недвижимости оживает: власти частично восстановило доступ к Единому реестру недвижимости

Эксперт отметил, что во время войны и один месяц после объявляемого государством военного положения покупка и продажа недвижемости может происходить только с соблюдением определенных правил:

недвижимость должна находиться на территориях, где отсутствуют активные боевые действия и которые указаны на сайте Минюста; продавец должен присутствовать лично. Нельзя сейчас продавать квартиру по доверенности. Только владелец квартиры имеет сейчас право продавать свою недвижимость и он должен лично присутствовать у нотариуса. А вот покупать по доверенности можно. гражданам и компаниям из Российской Федерации запрещены сделки с недвижимостью в Украине. недвижимость, которая продается, должна принадлежать владельцу не менее 1 месяца. Это предохранитель от мошенников, перепродающих квартиры по несколько раз.

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