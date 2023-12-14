Как сейчас выглядит разрушенный оккупантами Бахмут: в Сети показали видео

Каждое здание подверглось атакам со стороны российских оккупантов.

В Сети показали, как выглядит Бахмут, который русские войска уничтожили постоянными обстрелами.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как город снимают с разрушенной многоэтажки. Каждое здание в городе, попавшее в кадр, сокрушено в результате действий российских захватчиков.

“Оккупированный Бахмут. Точнее, то, что осталось от украинского города. Российские "освободители" каждый клочок земли стремятся превратить в привычную для себя среду обитания”, — подчеркнул Бутусов.

Как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами Бахмут

Напомним, что ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом из дронов.

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