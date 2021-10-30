Как скачать приложение "Дія" на смартфон и добавить сертификат о вакцинации

Как скачать приложение "Дія" на смартфон и добавить сертификат о вакцинации

Приложение "Держава і я" ("Дія") заработало еще зимой 2020 года. С тех пор его скачало большое количество украинцев, ведь с помощью этого сервиса можно пользоваться различными государственными услугами. А недавно - добавить сертификат о прохождении вакцинации.

ТСН.ua дает советы тем, кто еще не разобрался, как скачать приложение "Дія", чтобы пользоваться его услугами на смартфоне в любое время.

Как установить "Дія": пошаговая инструкция

Сделать это можно на Google Play (при использовании ОС Android) или App Store (если у вас iPhone). По завершении загрузки нажмите на иконку приложения и сделайте несколько простых шагов:

идентифицируетесь через Приват24, BankID, NFC;

придумайте и введите четырехзначный код;

повторите код снова;

позвольте дальнейший вход в приложение по биометрическим данным.

Готово! Теперь вы можете пользоваться всеми услугами приложения "Дія".

Также читайте Электронная подпись в приложении "Дія": как оформить

Как добавить внутренний и международный сертификат в "Дія"

Благодаря приложению "Дія" можно скачать внутренний и международный сертификаты о вакцинации на свой телефон, чтобы показывать документ во время поездок по Украине, при посещении кинотеатров и некоторых магазинов в городах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Внутренний формируется на основе сертификата с более длительным сроком действия. Он содержит ваши фото, дату рождения, ФИО. Для выезда за границу требуется международный сертификат, в котором указывается срок его действия и название используемой вакцины.

Напомним, что в Киеве с 1 ноября будут действовать новые карантинные правила, согласно которым проезд в пассажирском транспорте без сертификата или действительного теста на COVID-19 штрафуется на сумму от 17 тыс. грн.

Для загрузки сертификата о получении двух доз вакцины:

откройте приложение;

нажмите “Послуги” и выберите категорию “COVID-сертифікати”;

используя "Дія.Підпис", подайте заявление на получение данных из реестра;

далее нажмите "Отримати сертифікат".

Фактически сразу документ появится в приложении и будет доступен на телефоне. Обратите внимание, чтобы получить "Дія.Підпис", необходимый для загрузки документа, нужно иметь биометрический загранпаспорт или ID-картку. Как оформить "Дія.Підпис" читайте здесь.

Что делать, если в приложение "Дія" не загружается сертификат о вакцинации

В последнее время украинцы часто жалуются, что с загрузкой сертификата возникают проблемы. Система может "не видеть" людей из-за допущенных врачами ошибок при написании названий вакцин и фамилий вакцинированных. В некоторых случаях приложение не распознает лицо при прохождении авторизации.

Если вам не удалось загрузить сертификат о вакцинации, попробуйте сначала обновить приложение "Дія". На вашем смартфоне должна стоять новейшая его версия.

Если это не помогло, следует обратиться к технической поддержке "Дія". А пока ждете ответа, советуем сгенерировать сертификат на портале "Дія", зайдя в личный кабинет с помощью электронной подписи, и загрузить его на телефон. Этот документ всегда можно распечатать и носить с собой или показывать QR-код на экране устройства.

Также читайте Субсидию и пенсию можно оформить через "Дію": когда заработают услуги

Можно ли сгенерировать COVID-сертификат после первой дозы вакцины

Да! Совсем недавно это стало возможным, но только на портале "Дія". В приложении такая функция пока недоступна. Для этого не нужно иметь биометрический загранпаспорт или ID-картку. Нужна только электронная подпись (или КЭП – квалифицированная электронная подпись). Процесс получения сертификата на портале также достаточно прост:

пройдите авторизацию на портале: для этого требуется электронная подпись;

найдите на главной странице "Отримати COVID-сертифікат" или зайдите в раздел "Послуги";

далее подписываете согласие на обработку персональной информации (опять же здесь потребуется КЭП);

как только "Дія" получит нужные данные из регистра, на указанную электронную почту придет письмо с сертификатом.

Также его можно скачать из кабинета гражданина, зайдя в раздел «Послуги» – «Отримані документи». Не забудьте сохранить сертификат на телефоне или на другом устройстве.

Приложение "Дія": какие еще услуги доступны

Для полноценной работы приложения требуется выход в интернет. Но в автономном режиме доступен просмотр ранее загруженных персональных данных.

Кроме возможности загрузки сертификата о вакцинации на сегодняшний день пользователи "Дія" имеют возможность оцифровать водительские права, технический паспорт на автомобиль, страхование авто и свидетельство о рождении ребенка. Сразу после регистрации подтягиваются другие документы: ID-картка, биометрический загранпаспорт, карточка налогоплательщика, студенческий билет.

Также читайте Киев переходит в "красную" зону карантина

Также на сегодняшний день через приложение можно:

узнать наличие исполнительных производств;

просмотреть поданные петиции;

увидеть штрафы за нарушение ПДД (которые можно сразу оплатить онлайн с помощью банковской карты или через Google Pay/Apple Pay);

заменить водительское удостоверение;

оплатить онлайн административное сборы, используя QR-код;

получить налоговые услуги для ФЛП.

А с октября доступна возможность делиться копиями цифровых документов (шеринг): свидетельством о рождении, ИНН, данными ID-картки. Чтобы передать копию, нужно нажать “ОК” в открывшемся окне сообщения. В Минцифры уверены, что с помощью шеринга можно значительно упростить получение различных почтовых и банковских услуг, а также настроить автозаполнение полей при прохождении анкет или регистрации в системе организаций.

С ноября станет доступным оформление материальной помощи для некоторых социальных групп, а также пенсий через приложение "Дія".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку