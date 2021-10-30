Как скачать приложение "Дія" на смартфон и добавить сертификат о вакцинации

Приложение "Держава і я" ("Дія") заработало еще зимой 2020 года. С тех пор его скачало большое количество украинцев, ведь с помощью этого сервиса можно пользоваться различными государственными услугами. А недавно - добавить сертификат о прохождении вакцинации.
ТСН.ua дает советы тем, кто еще не разобрался, как скачать приложение "Дія", чтобы пользоваться его услугами на смартфоне в любое время.
Как установить "Дія": пошаговая инструкция
Сделать это можно на Google Play (при использовании ОС Android) или App Store (если у вас iPhone). По завершении загрузки нажмите на иконку приложения и сделайте несколько простых шагов:
- идентифицируетесь через Приват24, BankID, NFC;
- придумайте и введите четырехзначный код;
- повторите код снова;
- позвольте дальнейший вход в приложение по биометрическим данным.
Готово! Теперь вы можете пользоваться всеми услугами приложения "Дія".
Как добавить внутренний и международный сертификат в "Дія"
Благодаря приложению "Дія" можно скачать внутренний и международный сертификаты о вакцинации на свой телефон, чтобы показывать документ во время поездок по Украине, при посещении кинотеатров и некоторых магазинов в городах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Внутренний формируется на основе сертификата с более длительным сроком действия. Он содержит ваши фото, дату рождения, ФИО. Для выезда за границу требуется международный сертификат, в котором указывается срок его действия и название используемой вакцины.
Напомним, что в Киеве с 1 ноября будут действовать новые карантинные правила, согласно которым проезд в пассажирском транспорте без сертификата или действительного теста на COVID-19 штрафуется на сумму от 17 тыс. грн.
Для загрузки сертификата о получении двух доз вакцины:
- откройте приложение;
- нажмите “Послуги” и выберите категорию “COVID-сертифікати”;
- используя "Дія.Підпис", подайте заявление на получение данных из реестра;
- далее нажмите "Отримати сертифікат".
Фактически сразу документ появится в приложении и будет доступен на телефоне. Обратите внимание, чтобы получить "Дія.Підпис", необходимый для загрузки документа, нужно иметь биометрический загранпаспорт или ID-картку. Как оформить "Дія.Підпис" читайте здесь.
Что делать, если в приложение "Дія" не загружается сертификат о вакцинации
В последнее время украинцы часто жалуются, что с загрузкой сертификата возникают проблемы. Система может "не видеть" людей из-за допущенных врачами ошибок при написании названий вакцин и фамилий вакцинированных. В некоторых случаях приложение не распознает лицо при прохождении авторизации.
Если вам не удалось загрузить сертификат о вакцинации, попробуйте сначала обновить приложение "Дія". На вашем смартфоне должна стоять новейшая его версия.
Если это не помогло, следует обратиться к технической поддержке "Дія". А пока ждете ответа, советуем сгенерировать сертификат на портале "Дія", зайдя в личный кабинет с помощью электронной подписи, и загрузить его на телефон. Этот документ всегда можно распечатать и носить с собой или показывать QR-код на экране устройства.
Можно ли сгенерировать COVID-сертификат после первой дозы вакцины
Да! Совсем недавно это стало возможным, но только на портале "Дія". В приложении такая функция пока недоступна. Для этого не нужно иметь биометрический загранпаспорт или ID-картку. Нужна только электронная подпись (или КЭП – квалифицированная электронная подпись). Процесс получения сертификата на портале также достаточно прост:
- пройдите авторизацию на портале: для этого требуется электронная подпись;
- найдите на главной странице "Отримати COVID-сертифікат" или зайдите в раздел "Послуги";
- далее подписываете согласие на обработку персональной информации (опять же здесь потребуется КЭП);
- как только "Дія" получит нужные данные из регистра, на указанную электронную почту придет письмо с сертификатом.
Также его можно скачать из кабинета гражданина, зайдя в раздел «Послуги» – «Отримані документи». Не забудьте сохранить сертификат на телефоне или на другом устройстве.
Приложение "Дія": какие еще услуги доступны
Для полноценной работы приложения требуется выход в интернет. Но в автономном режиме доступен просмотр ранее загруженных персональных данных.
Кроме возможности загрузки сертификата о вакцинации на сегодняшний день пользователи "Дія" имеют возможность оцифровать водительские права, технический паспорт на автомобиль, страхование авто и свидетельство о рождении ребенка. Сразу после регистрации подтягиваются другие документы: ID-картка, биометрический загранпаспорт, карточка налогоплательщика, студенческий билет.
Также на сегодняшний день через приложение можно:
- узнать наличие исполнительных производств;
- просмотреть поданные петиции;
- увидеть штрафы за нарушение ПДД (которые можно сразу оплатить онлайн с помощью банковской карты или через Google Pay/Apple Pay);
- заменить водительское удостоверение;
- оплатить онлайн административное сборы, используя QR-код;
- получить налоговые услуги для ФЛП.
А с октября доступна возможность делиться копиями цифровых документов (шеринг): свидетельством о рождении, ИНН, данными ID-картки. Чтобы передать копию, нужно нажать “ОК” в открывшемся окне сообщения. В Минцифры уверены, что с помощью шеринга можно значительно упростить получение различных почтовых и банковских услуг, а также настроить автозаполнение полей при прохождении анкет или регистрации в системе организаций.
С ноября станет доступным оформление материальной помощи для некоторых социальных групп, а также пенсий через приложение "Дія".