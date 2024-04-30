Как следует вести себя в субботу перед Пасхой и что святить в храмах: митрополит объяснил

Работать в субботу не только можно, но и нужно. Этот день можно уделить подготовке к Светлому Христову воскресению.

В субботу перед Пасхой нужно вести себя, как следует христианам: чтить Господа, ничего не праздновать и сохранять спокойствие и тишину. А вот святить в воскресенье в храмах можно любую пищу, которая может иметь для людей "сакральное значение".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

“Когда умирает кто-то из наших ближних, нам было бы неприятно, чтобы у нас в семье у гроба кто-нибудь веселился или соседи справляли свадьбу. Тихая суббота, она именуется оттого, что мы вспоминаем распятие Христа Спасителя и его возложение ко гробу, и Господь покоится своим телом до воскресения во гробе. И мы, конечно, переживаем это событие, как полагается христианам, потому что самый родной для нас человек пострадал за нас и открыл нам двери царства небесного. И поведение в этот день должно быть соответствующим”, — подчеркнул митрополит.

В то же время людям, которые неверующие или не православные, никто ничего запретить не может. Однако мы живем в социуме и должны уважать культуру друг друга.

А вот работать в субботу не только можно, но и нужно. Этот день можно уделить подготовке к Светлому Христову воскресению, посетить богослужение, поскольку именно богослужение воскресения фактически празднуется уже в субботу.

Что интересно, как раз суеверием считается мыться утром в чистый четверг.

"Вот именно это и есть предрассудок. Чистый четверг – фактически подготовка, финишная прямая к празднику, когда всегда что-то готовят, убирают. Почему и суббота тихая, потому что за среду и четверг должны переработать всю подготовительную работу. А мыться и соблюдать правила гигиены нужно регулярно", – пояснил митрополит.

А вот дарить подарки на Пасху можно. И в первую очередь пасхальные яйца и писанки.

“Люди ходят друг к другу в гости, приветствуют словами "Христос воскрес – Воистину воскрес" ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет. Стоит в эти дни сделать что-то хорошее для того, кто неимущий, накормить бедного, помочь нищему, вот как раз это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека”, — подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский ВТО.

В то же время он добавил, что против так называемой тематической продукции, например, буквы "ХВ", изображения храмов и даже иллюстрации Спасителя.

"Категорически я против такой практики. Это маркетинговые шаги, совершенно не соответствующие церковности. Эти бутылки, на которых изображают церковную атрибутику, наклейки на пасхальные яйца… Пирожко должно быть – или дома сварили яйцо и пофрабовали в луковице, как это делали наши предки (или хотя бы приобрести краску в магазине), или писанка. А писанки – это целая культура. А наклеивать изображения Спасителя, чтобы потом выбрасывать в помойку, я считаю грехом и святотатством. Этого не стоит делать. С церковной атрибутикой нужно обращаться как со святыней. Использование подобных вещей с церковными изображениями в маркетинговых целях – святотатство", — подчеркнул митрополит.

Во время освящения в храме пищи происходит благословение на потребление продуктов. Однако не запрещается класть в корзину колбасу и даже водку, если люди верят, что эти пасхальные блюда имеют сакральное значение. Однако на самом деле спиртное и колбаса не имеют сакрального значения.

"Сакральное значение имеет только одна пища – это святая Евхаристия. И что следовало бы сделать? Навестить храм, исповедоваться, причаститься. А продукты, которые мы освящаем в корзинах, благословляемых священником для нашей пищи, – это уже второстепенное в празднике", — подчеркнул митрополит.

Напомним, что страстное воскресенье, или страстная седмица – последняя, самая важная неделя перед Пасхой. Он посвящен последним дням жизни Христа, его земным страданиям, распятию и погребению.

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