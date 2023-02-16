Как снабжение Украины танками повлияет на способность России вести механизированную войну: в ISW ответили

Неспособность России восстановить подбитую механизированную технику в блежайшие сроки значительно ограничивает её способности в маневровой войне. В то же время, Украина еще имеет возможность начать широкомасштабные контрнаступления в течение следующих нескольких месяцев, если вовремя получит танки и бронетехнику от Запада.

Вовремя предоставление партнерами танков и бронетехники Украине разрушит способность России вести механизированную войну.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении.

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, которого цитирует ISW, заявил, что две трети российских танков уничтожены или непригодны, а неспособность России восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает ее возможности в маневровой войне.

По данным аналитики, россияне за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

В Институте изучения войны считают, что у Украины еще есть возможность начать широкомасштабные контрнаступления в течение следующих нескольких месяцев. Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, несмотря на значительные потери Россия не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты существенно продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Читайте также: