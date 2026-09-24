Как снять статус "в розыске", если ТЦК не формирует штраф в "Резерв+": юрист объяснил

Резерв +

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Военнообязанные, которые хотят добровольно оплатить штраф через «Резерв+», часто долго ждут ответа от ТЦК. Некоторые ожидают постановление более 10 дней и поэтому не могут снять статус «в розыске».

Как это исправить, рассказал юрист Владислав Дерий.

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Мешает ли статус «в розыске» трудоустройству

Согласно правительственному постановлению №1487, работодатели действительно обязаны проверять военно-учетные документы новых работников.

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Однако наличие неуплаченного или нерученного постановления от ТЦК, как и сам статус «в розыске», не создают никаких юридических препятствий для заключения трудового договора между компанией и сотрудником.

Почему ТЦК нарушает сроки рассмотрения

По закону, ТЦК имеет только три дня для рассмотрения заявления в «Резерв+». За это время работники должны вынести постановление о штрафе и предоставить реквизиты для его оплаты.

Владислав Дерий объяснил, если ТЦК молчит дольше трех дней, это считается противоправным бездействием. Поэтому человек не может лишиться записи о нарушениях и оформить электронное бронирование.

Юрист отмечает, что превышение сроков чаще всего происходит из-за:

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технические сбои при обмене данными между реестрами;

задержки в обработке массивов информации в системе «Оберег»;

сверхвысокая нагрузка на работников конкретного центра комплектования.

Что делать в случае задержки постановления

Если ТЦК затягивает процесс, Владислав Дерий рекомендует действовать по следующему алгоритму:

Обновите данные в приложении. Иногда постановление уже вынесено, но смартфон показывает устаревшую кэшированную информацию. Воспользуйтесь кнопкой «Обновить документ» или выйдите из системы и пройдите повторную авторизацию через BankID. Отправьте запрос через «Резерв+». Попытайтесь сообщить о проблеме через вкладку «Исправить данные» в самом приложении. Напишите официальную жалобу. Составьте письменное обращение на имя руководителя соответствующего ТЦК и СП. Документ можно отправить по электронной почте или заказному письму с описанием вложения. Обязательно укажите дату подачи первоначального заявления в приложении, зафиксируйте нарушение трехдневного срока и потребуйте немедленного формирования постановления с реквизитами. Позвоните в горячую линию. Зафиксируйте жалобу на противоправное бездействие чиновников, обратившись на официальную линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, украинец указал в «Резерве+», живущем в Польше, однако получил повестку по украинскому адресу и впоследствии статус «в розыске», после чего решил обжаловать действия ТЦК в суде.

Также мы объясняли, даже если у вас есть брони от мобилизации, правила учета никто не отменял. Получили законно врученную повестку — должны прийти в военкомат.

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