Как сняться с розыска ТЦК через "Резерв+": пошаговая инструкция
После оплаты штрафа за нарушение правил воинского учета предупредительная красная отметка в приложении исчезнет.
Нарушение правил воинского учета во время действия военного положения является основанием для объявления военнообязанного в розыск ТЦК. Чтобы отменить этот статус, нужно уплатить штраф. Это можно сделать через приложение «Резерв+».
Соответствующее разъяснение опубликовали на сайте kadroland.
Для того, чтобы оплатить штраф от ТЦК, нужно:
установить приложение «Резерв+» через App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для смартфонов на Android);
войти в приложение, авторизоваться, открыть раздел «Штрафы онлайн»;
подать заявку о признании нарушения.
После подачи заявки ТЦК должен рассмотреть ее в течение трех дней.
Если нарушение подтвердится, пользователю присылают соответствующее постановление.
После этого появляется возможность оплатить штраф в уменьшенном размере — 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы.
На оплату предоставляется 20 дней. Если в этот срок не удалось уложиться, тогда придется платить полную сумму — 17 000 гривен.
В случае дальнейшей неуплаты в течение следующих 20 дней штраф увеличивается вдвое и составит уже 34 000 гривен.
После проведения оплаты предупредительная красная отметка о нарушении в приложении исчезнет.
В целом вся процедура, как правило, занимает около четырех дней.
Чтобы проверить актуальный статус после оплаты, необходимо обновить военно-учетный документ в приложении «Резерв+».
При этом следует иметь в виду, что уплата штрафа закрывает только то нарушение, за которое его наложили.
Военнообязанного могут оштрафовать, если он:
не прибыл по повестке в ТЦК и СП;
не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;
не стал на воинский учет по новому адресу;
не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;
не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;
не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;
не предоставил имущество (здание, сооружение, транспорт) во время мобилизации;
не прошел или отказался от прохождения ВВК.
