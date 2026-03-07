Как сняться с розыска ТЦК: юрист посоветовал, что нужно делать

Статус «в розыске ТЦК» не исчезает автоматически и требует правовых действий

В 68% случаев розыск военнообязанных украинцев объявляют с существенными нарушениями процедуры. Поэтому многие мужчины узнают свой статус совершенно внезапно на блокпостах, теряя право на вождение и рискуя получить значительный штраф .

Об этом рассказал юрист ОО «Общественная платформа» Сергей Кошель.

Почему «административный розыск» является правовой коллизией

Юристы отмечают, что в украинском законодательстве понятия административного розыска вообще не существует. Согласно закону, процедура розыска четко прописана только в Уголовном процессуальном кодексе и может применяться исключительно к лицам, уже имеющим официальный статус подозреваемого в уголовном производстве.

ТЦК не имеет полномочий объявлять человека в розыск за административные правонарушения, такие как неявка по повестке или несвоевременное обновление данных. Задержание на основе такого розыска без соответствующего определения суда является прямым нарушением конституционных прав граждан на свободу передвижения и справедливый суд.

Когда объявление в розыск считается незаконным

Несмотря на отсутствие законодательной базы, территориальные центры все же используют этот механизм как инструмент воздействия. Однако существуют четкие критерии, когда такие действия стопроцентно противоправны.

В частности, незаконно объявлять в розыск граждан, имеющих официально оформленную отсрочку от мобилизации (через обучение, состояние здоровья, семейные обстоятельства или бронирование). Также неправомерен розыск без предварительного вынесения постановления о штрафе или если повестка не была вручена должным образом — лично под роспись или почтой с подтверждением. Кроме того, нельзя искать лицо, если истекли сроки привлечения к ответственности, составляющие не более одного года с момента совершения правонарушения.

«В законодательстве Украины понятия „административный розыск“ официально не существует. Это не просто техническая деталь — это фундаментальная правовая проблема», — подчеркивает юрист.

Четыре законных способа сняться с розыска

Если вы нашли себя в базе розыска, существует несколько алгоритмов действий в зависимости от ситуации и законности оснований.

Первый и самый быстрый способ – дистанционный, через приложение «Резерв+». Он подходит, если вы согласны с нарушением. Следует подать заявление, получить постановление и уплатить штраф. При быстрой оплате (в течение 10 дней) действует скидка 50%. Статус розыска исчезнет автоматически через несколько рабочих дней. Однако этот путь означает полное признание вины.

Второй вариант – личный визит в ТЦК. Это позволяет на месте выяснить все обстоятельства и предоставить доказательства уважительных причин неявки. Дело рассматривается быстро, но существует риск мгновенного направления на прохождение ВЛК.

Третий способ предполагает привлечение адвоката. Это идеальный вариант для тех, кто находится за границей или не хочет лично идти в ТЦК. Специалист будет действовать на основе нотариальной доверенности, что обеспечит профессиональную защиту, хотя и потребует дополнительных финансовых затрат.

Четвертый путь – судебное обжалование. Он применяется именно тогда, когда розыск объявлен незаконно (например, есть отсрочка или истекли сроки давности). Это длительный процесс, который может занять несколько месяцев, но позволяет защитить свои права без безосновательной уплаты штрафов.

Как правильно действовать на блокпосту

Если о розыске вам сообщили непосредственно во время проверки на блокпосту, главное правило — не паниковать и не сопротивляться. Спокойно выясните правовое основание задержания и напомните полицейским, что административный розыск не предусмотрен Уголовным процессуальным кодексом.

Обязательно запишите данные стражей порядка, требуйте присутствия адвоката и отказывайтесь давать какие-либо объяснения или подписывать протоколы до его приезда. Помните, что статус в розыске не исчезает автоматически с течением времени, поэтому проблему придется решать правовым путем.

Типичные ошибки военнообязанных

Юристы также выделяют самые распространенные ошибки, которые допускают граждане в таких ситуациях. Самое плохое решение – это просто игнорировать статус розыска. Штраф сам по себе не исчезнет, а ограничения будут только накапливаться. Другая крайность — автоматическая уплата штрафа даже при незаконном розыске. Делая это, вы добровольно признаете вину и упускаете возможность обжаловать неправомерные действия в суде.

Кроме того, специалисты не советуют идти в центры комплектования без предварительной подготовки и собранного пакета документов, ведь это может привести к неожиданным последствиям. И самое главное — необходимо своевременно обновлять свои военно-учетные данные, поскольку именно игнорирование этого требования зачастую становится формальным поводом к инициированию процедуры розыска.

Напомним, в ТЦК объяснили алгоритм действий военного патруля и законные требования для проверки документов . Спикер областного терцентра комплектования подробно рассказал, какие документы нужно иметь с собой на случай проверки на улице.