Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как собрать большой урожай малины: избегайте этих пяти ошибок во время выращивания

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1166
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как собрать большой урожай малины: избегайте этих пяти ошибок во время выращивания

малина

Все, что вам нужно знать, чтобы собрать большой урожай малины.

Что может быть вкуснее малины из собственного сада? Но такая сладкая роскошь нуждается в правильном уходе. Поскольку многие садоводы жалуются, что кустов высаживают много, а урожай ягод маленький. Чтобы малиновые кусты хорошо плодоносили, нужно избегать ошибок при высадке и уходе. Какие самые распространенные ошибки в выращивании малины и как их избежать читайте дальше.

Пять ошибок выращивания малины

  1. Неправильное место для посадки. Чтобы кусты хорошо плодоносили, нужно правильно выбрать место. Высаживать малину нужно в плодородную почву с хорошей дренажной системой и достаточным освещением. Следует избегать посадки на затапливаемых участках, куда стекает вода. Не стоит сажать малину вдоль заборов, как это делается обычно. Важно также выбрать место с хорошим доступом к солнцу в течение всего дня.
  2. Неудачный выбор сорта малины. Следует выбирать ягодные кусты, которые подходят для выращивания в климате того региона, где вы проживаете. Если сами не уверены в выборе, обратитесь за помощью к специалисту, чтобы выбрать подходящий сорт.
  3. Недостаточный полив. Малина очень любит влагу, особенно в период плодоношения. Взрослый куст нуждается в ведре воды на день, почва под малиной всегда должна быть влажной. Тогда ягоды будут большими и увеличится урожайность. Можно рассмотреть установку системы капельного полива для обеспечения эффективного орошения.
  4. Несвоевременная обрезка кустов. Чтобы малина долго жила и плодоносила ее нужно регулярно обрезать. Своевременное и правильное обрезание кустов помогает сохранить здоровые стебли, способствует циркуляции воздуха и света, а также обеспечивает лучшую урожайность.
  5. Недостаточная подкормка. Подкармливать кусты малины нужно, по крайней мере, три раза в сезон: азотными удобрениями ранней весной, смесью гноя и пепла до цветения и после уборки урожая.

Читайте также:

Подкормите этим помидоры в июле, чтобы собрать тройной урожай

Как понять, что чеснок созрел и нужно его выкапывать: не упустите сроков

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Полезные статьи
Дата публикации
Просмотры
1166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация