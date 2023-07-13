Как собрать большой урожай малины: избегайте этих пяти ошибок во время выращивания

Что может быть вкуснее малины из собственного сада? Но такая сладкая роскошь нуждается в правильном уходе. Поскольку многие садоводы жалуются, что кустов высаживают много, а урожай ягод маленький. Чтобы малиновые кусты хорошо плодоносили, нужно избегать ошибок при высадке и уходе. Какие самые распространенные ошибки в выращивании малины и как их избежать читайте дальше.

Пять ошибок выращивания малины

Неправильное место для посадки. Чтобы кусты хорошо плодоносили, нужно правильно выбрать место. Высаживать малину нужно в плодородную почву с хорошей дренажной системой и достаточным освещением. Следует избегать посадки на затапливаемых участках, куда стекает вода. Не стоит сажать малину вдоль заборов, как это делается обычно. Важно также выбрать место с хорошим доступом к солнцу в течение всего дня. Неудачный выбор сорта малины. Следует выбирать ягодные кусты, которые подходят для выращивания в климате того региона, где вы проживаете. Если сами не уверены в выборе, обратитесь за помощью к специалисту, чтобы выбрать подходящий сорт. Недостаточный полив. Малина очень любит влагу, особенно в период плодоношения. Взрослый куст нуждается в ведре воды на день, почва под малиной всегда должна быть влажной. Тогда ягоды будут большими и увеличится урожайность. Можно рассмотреть установку системы капельного полива для обеспечения эффективного орошения. Несвоевременная обрезка кустов. Чтобы малина долго жила и плодоносила ее нужно регулярно обрезать. Своевременное и правильное обрезание кустов помогает сохранить здоровые стебли, способствует циркуляции воздуха и света, а также обеспечивает лучшую урожайность. Недостаточная подкормка. Подкармливать кусты малины нужно, по крайней мере, три раза в сезон: азотными удобрениями ранней весной, смесью гноя и пепла до цветения и после уборки урожая.

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