Как события в Венесуэле могут сказаться на Украине: в ВР объяснили

События в Венесуэле имеют значение для Украины. Дело в том, что страна долгое время находилась среди союзников России.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью РБК-Украина.

По его словам, режим Николаса Мадуро был частью так называемой «коалиции авторитарных государств», поддерживающих Кремль в войне против Украины.

«Мы все понимаем, что Мадуро — это союзник Путина. Для нас это важно, ведь речь идет о ослаблении этой, по сути, коалиции зла, которая ведет войну против Украины», — отметил Мережко.

Нардеп подчеркнул, что российскую агрессию нельзя рассматривать исключительно как конфликт между двумя государствами.

«Мы воюем не с одной страной, а с целой коалицией авторитарных режимов, в которую, в частности, входила и Венесуэла. Поэтому любые изменения там — это поражение этой агрессивной коалиции», — объяснил он.

В то же время, политик предостерег, что развитие событий в Венесуэле может быть непростым и требует взвешенного подхода со стороны международного сообщества.

«Мы не знаем, как именно будут разворачиваться события. Я смотрю на это не только как политик, но и как специалист по международному праву. Здесь могут возникнуть некоторые сложности», — отметил председатель комитета.

Мережко также подчеркнул, что для Украины принципиально важно отстаивать международное право и избегать двойных стандартов во внешней политике.

«Я не верю в двойные стандарты — это опасно. События в Венесуэле должны развиваться, во-первых, в рамках международного права, а во-вторых, в русле демократии», — подытожил народный депутат.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Николаса Мадуро и вывозе лидера Венесуэлы из страны. Он отметил, что американцы успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы.

События прокомментировал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. По его словам, страна стала объектом военной агрессии со стороны США. Речь идет о проникновении в тыл через газовые коммуникации в районах Фуэрте-Туна, Каракас, штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра и нанесении ударов по гражданским объектам с боевых вертолетов.

Операцию Трамп назвал «блестящей». «Много великолепного планирования, много замечательных войск и замечательных людей», — высказался Трамп.

В США оценили, что во время операции погибли около 75 человек. Венесуэла заявляет о гибели не менее 24 своих бойцов, а Куба — о гибели 32 своих военных и полицейских.

США впоследствии приступили к блокаде танкеров.

«Я предписываю осуществить ПОЛНУЮ И КОМПЛЕКСНУЮ БЛОКАДУ ВСЕХ ПОДСАНКЦИОННЫХ НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРОВ, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее», — заявил Трамп.

Позже, в начале января, по меньшей мере, четыре танкера, большинство из которых были загружены нефтью, вышли из страны в «темном режиме» — с выключенными транспондерами — на фоне блокады со стороны США. Они вернулись в воды Венесуэлы.