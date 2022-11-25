Как согреться, когда нет отопления: советы туриста, который несколько недель провел в Буче в подвале

Из-за риска оказаться без отопления в результате атаки россиян на инфраструктуру страны, делимся советами, как лучше согреваться.
Об этом рассказал спортивный турист Борис Кример, несколько недель в начале войны он провел в подвале в Буче.
Основные советы эксперта на случай отсутствия отопления таковы:
- Главное двигаться. Как бы вы тепло ни одевались, все теплые вещи, одеяла не дают тепло, а сохраняют его. Поэтому в условиях отсутствия специальных нагревающих устройств это делать самостоятельно. К примеру, подниматься по лестнице в многоэтажном доме, бегать, разогреваться физическими упражнениями. Ложиться спать тоже нужно после зарядки.
- Обычно важную роль в сохранении тепла играет многослойная одежда. Многие слои тонких вещей сохраняют тепло лучше, чем одна толстая вещь в результате воздуха, собираемого между слоями. Поверх термобелья можно одевать тёплые шерстяные, флисовые вещи.
- Во время сна нужно сохранять тепло, для этого спать, если есть такая возможность, в спальниках. Под одеяло взять дополнительный источник обогрева, например грелку с горячей водой. Если ее нет, можно налить горячую воду в бутылку и положить в ноги. Если есть животное, прижать его к себе.
- Как отмечает Борис Кример, очень важно, чтобы ноги были в тепле. Для этого одевать несколько носков. Если обувь как раз по ноге и не имеет такой возможности, можно снаружи утеплить ее тканью, например флисом. Полиэтиленовой пленкой это лучше не делать, потому что создается парниковый эффект, ноги потеют и могут наоборот скорее замерзнуть.
- Искусственные источники тепла в квартире эксперт считает не очень эффективными и, главное, опасными. Можно, например, нагреть камни и принести их в дом, но чтобы он согрел, он должен быть большим, да и рисков много. Очень осторожно нужно быть с любым огнем в помещении. Эксперт не рекомендует использовать буржуйки в квартире, металлическая конструкция которой может вызвать пожар, а продукты горения, угарный газ вообще отравить. Без хорошей вентиляции, а в квартире ее сделать нельзя, это очень опасная вещь. Газовые лампы на газовом баллоне могут нагреть небольшое пространство. Но снова таких для них нужна хорошая вентиляция. Можно использовать одноразовые грелки на химической основе. Туда наливается вода, происходит химическая реакция и выделяется тепло. Но если у отопления нет суток и больше, такие грелки «вряд ли помогут», эффективнее и дешевле, по мнению туриста, двигаться.
- Действительно полезен термос, его стоит купить. Кипяток будет сохраняться в течение длительного времени, и горячие напитки согреют организм изнутри.
Читайте также: