Как согреться в квартире без отопления: советы эксперта

Отсутствие отопления

Есть прогнозы, что зимой может не быть отопление по 5-7 дней и более. В этом случае следует знать, как сохранить тепло в квартире.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал Игорь Молодан, эксперт по безопасности.

«Тепло мы можем сохранить на относительно недолгое время. Но если учитывать туристический опыт, то так можно и перезимовать», — отмечает Молодан.

Что поможет согреться

Эксперт советует:

если достаточное количество комнат, найти наименьшее, где должны находиться все.

Преимущество будут иметь люди, живущие семьями, ведь наиболее действенный способ согреться — греть друг друга. Так что одиноким людям будет менее комфортной

приобрести небольшую палатку и спальники;

Палатка может поместиться на кровать и там будет легче согреться. Этот опыт происходит с Востока, где вообще нет отопления. Понятно, что палатка согреть будет легче самой комнаты.

запастись грелками (их часто берут в походы);

«Но предупреждаю о газовых горелках! Есть угроза угореть. Конечно, нужно проветривать помещение», — заключил он.

Ранее украинцев предупредили об опасных лайфгаках для отопления. Среди них – защитные панели для радиаторов, использование туристических печей, обогрев кирпичом из духовки и т.д.

Детальнее читайте в материале ТСН.ua.