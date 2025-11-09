- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 308
- Время на прочтение
- 1 мин
Как согреться в квартире без отопления: советы эксперта
Отопительный сезон 2025 года будет непростым в Украине из-за постоянных ударов РФ по энергетической и газовой инфраструктуре.
Есть прогнозы, что зимой может не быть отопление по 5-7 дней и более. В этом случае следует знать, как сохранить тепло в квартире.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал Игорь Молодан, эксперт по безопасности.
«Тепло мы можем сохранить на относительно недолгое время. Но если учитывать туристический опыт, то так можно и перезимовать», — отмечает Молодан.
Что поможет согреться
Эксперт советует:
если достаточное количество комнат, найти наименьшее, где должны находиться все.
Преимущество будут иметь люди, живущие семьями, ведь наиболее действенный способ согреться — греть друг друга. Так что одиноким людям будет менее комфортной
приобрести небольшую палатку и спальники;
Палатка может поместиться на кровать и там будет легче согреться. Этот опыт происходит с Востока, где вообще нет отопления. Понятно, что палатка согреть будет легче самой комнаты.
запастись грелками (их часто берут в походы);
«Но предупреждаю о газовых горелках! Есть угроза угореть. Конечно, нужно проветривать помещение», — заключил он.
Ранее украинцев предупредили об опасных лайфгаках для отопления. Среди них – защитные панели для радиаторов, использование туристических печей, обогрев кирпичом из духовки и т.д.
Детальнее читайте в материале ТСН.ua.