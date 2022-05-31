Как сохранить клубнику свежей как можно дольше: полезные советы

Клубника, если хранить ее правильно, может лежать в холодильнике в течение недели. Советы как выбирать, мыть, хранить клубнику читайте в материале ТСН.ua

Тщательно выбирайте клубнику. Покупая ягоду, тщательно ее осмотрите, чтобы обнаружить несвежую ягоду. Пятна на ягоде, размятые ягоды свидетельствуют, что клубника не очень свежая, возможно даже начала подгнивать. Выбирайте сухие ягоды, во всяком случае, влажные ягоды испортятся гораздо быстрее. Не покупайте потемнелые или мягкие ягоды, тем более клубнику на которой начала расти плесень.

Собирая ягоды на своем огороде, дождитесь, пока ягоды созреют и станут алыми, но при этом все еще останутся достаточно плотными.

Перед хранением клубники обязательно переберите ее. Даже если вы тщательно выбирали клубнику в магазине или на базаре, перед отправкой на хранение, в холодильник, переберите ягоды, выбросьте помятые и испорченные.

Подбирайте правильную упаковку для хранения клубники. Лучше всего держать клубнику в деревянной, картонной или даже в пластиковой коробке, но обязательно с дырками для вентиляции. Не держите ягоды в пакете. Укладывая клубнику в тару слоями, переложите ее бумажным полотенцем, чтобы клубника будет сухой.

Клубнику нужно мыть перед самым употреблением. Если вымыть клубнику заранее, она станет впитывать воду, ягоды раскиснут. Во избежание этого мойте ягоду непосредственно перед использованием. Если ягола помыта, а нужно ее дольше сохранить, подсушите ее с помощью бумажного полотенца.

Используйте уксус. Раствор уксуса и воды поможет удалить бактерии из ягод. Срок хранения клубники от этого не увеличивается. Если пришлось купить клубнику, в которой много пораженных ягод, выбросьте испорченные, а оставшиеся обработайте смесью из одной части уксуса и трех частей воды.

Храните клубнику в отдельном месте холодильника. Оптимальная температура хранения клубники – 0-2ºC. Хранить ягоды клубники лучше в нижнем выдвижном отсеке холодильника, в специальном отсеке для фруктов и овощей.

Замораживание клубники. Клубнику можно сохранить еще дольше, если ее заморозить. Для замораживания ягод отлично подходят пластмассовые контейнеры и контейнеры из толстого стекла. Можно использовать специальные пластиковые пакеты для замораживания с замыкающей клипсой. Но не укладывайте клубнику слишком плотно, иначе получите в результате сплошную массу. Оставляйте контейнер незаполненным на 1,5-2 сантиметра, потому что при замораживании ягода увеличивается в объеме.

Если замораживать ягоды без добавления сахара или сиропа, лучше рассыпать их в один слой на поддон морозильной камеры и заморозить так в течение нескольких часов. После этого замороженные ягоды разложить по контейнерам или пакетам. Таким образом ягоды не превратятся в кашу, можно получить отдельные ягоды.

Замораживать ягоды можно целыми, порезанными или с сахаром. Добавляя сахар или сахарный сироп мы сохраняем вкус, аромат и форму ягод. 100 граммов сахара всытить на литр ягоды. Можно приготовить сахарный сироп, смешав сахар и тёплую воду в соотношении один к одному и залить им ягоды, чтобы они были полностью покрыты сиропом. Сахар или сахарный сироп лучше добавлять в ягоды уже разложенные по контейнерам.

При размораживании клубники, поставьте ее в холодильник и дайте оттаять.

Читайте также:

Как сделать стиральный порошок для стирки дома: рецепты из простых компонентов

Как избавиться от засорения в ванной или на кухне за 15 минут: 5 простых решений

Как избавиться от муравьев в доме или квартире, на огороде навсегда: проверенные способы

Как отмыть жирную посуду без горячей воды и химических средств: три эффективных способа