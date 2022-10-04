Как сохранить лук до весны

Вырастить лук на своем огороде – это только половина дела, его еще нужно правильно сохранить. О том, как хранить лук, чтобы он не гнил — читайте в материале ТСН.ua

Подготовка лука к хранению

Выкопанные луковицы, чтобы уберечь от гниения, нужно хорошо просушить. Лучше это делать в тёплую солнечную погоду, разложив в один слой на открытом воздухе. Если погода дождливая, перенесите луковицы в хорошо проветриваемое помещение.

Овощи хорошо и быстро сохнут в панцирных сетках, поскольку продуваются со всех сторон. Еще один результативный способ высушить лук — связать их небольшими пучками и подвесить на улице или в проветриваемом помещении. После тщательной сушки с каждой стороны лука подрезают корни и перья.

Перед тем, как убрать лук на хранение, посмотрите, чтобы не было испорченных луковиц, потому что даже одна испорченная луковица может испортить весь урожай.

Выбирайте для хранения поздние сорта, созревающие в августе-сентябре – они сохраняются лучше. Предпочитать желтые луковицы, сорта красного или белого цвета портятся быстрее. Обращать внимание на внешний вид. Луковицы должны быть небольшие, твердые, с сухими, гладкими, ровными, хорошо прилегающими друг к другу чешуйками. Переберите лук, чтобы не было повреждений, проросшей зелени, корней, тем более плесени. Такой лук, недозрелый, мелкий и перезрелый сохранится не долго, его лучше в первую очередь использовать.

Как хранить лук, чтобы он не гнил

Место хранения лука должно быть прохладным, сухим, темным и хорошо проветриваться. Лучшая температура, по мнению экспертов, для хранения лука – 7-13°C, влажность – 60-70%.

Если рядом с луком хранятся картофель, остальные корнеплоды, которые обычно выделяют влагу, за луковицами особенно тщательно следить. А еще лучше хранить их отдельно.

Где хранить лук до весны

По температурному режиму закрытый балкон, подвал, погреб, неотапливаемый гараж подходят для хранения овоща.

Можно хранить лук в холодильнике, в зоне, где температура поддерживается в районе 0–1 °C. Но такое хранение имеет недостатки – повышенную влажность и плохую вентиляцию воздуха.

Хранение в квартире, в доме не очень подходит для длительного хранения лука, потому что в жилых помещениях трудно поддерживать нужную температуру и влажность.

В чем хранить лук

Чтобы овощи были доступны к свежему воздуху, подберите правильную тару для их хранения. Ни в коем случае нельзя держать лук в полиэтиленовых пакетах.

Для хранения можно использовать капроновые чулки или колготки, хорошо вентилируемые плетеные корзины, специальные сетки, деревянные ящики или картонные коробки с вентиляционными отверстиями по бокам, невысокие мешки из ткани, чтобы воздух достигал нижних слоев луковиц. В противном случае, нижний слой может «задохнуться».

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