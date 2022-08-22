Как сохранить отношения на расстоянии: что делать, чтобы не потерять любовь

Если раньше отношения на расстоянии напоминать что-то вроде сюжета любовного романа, то сейчас это реальность для многих семей и пар, оказавшихся не рядом из-за войны.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Они собрали подборку советов, которые помогут вам быть поближе, даже на расстоянии.

Самая главная задача – удержать хороший контакт

Удержать эмоциональный контакт на расстоянии нелегко, но может быть. Онлайн-мир имеет расширенный функционал и его нужно использовать на максимум.

Делитесь друг с другом вашими впечатлениями о дне, местах, которые хотели бы с партнером посетить, общими планами на будущее. Это позволит вам чувствовать присутствие любимого человека в жизни, несмотря на расстояние.

Надеть обувь другой

Основа хорошего контакта – эмпатическое понимание друг друга, будто вы можете одеть обувь партнера и почувствовать как ему/ей сейчас.

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Война – это вызов для каждого. У одного из вас ситуация вынужденной эмиграции, у другого – защита Украины/заработок. Сложно обоим. Если испытываете шквал эмоций и как будто вас не понимают, можно обратиться к семейному консультанту. Да, онлайн это технически легко сделать.

Секс must go on

Расстояние не отменяет интима. Секс сейчас очень важная часть контакта между вами, но для этого может не быть частного места, уюта и тому подобное, в то же время главное настроение.

Утомительное аудио можно записать и сидя одной на скамейке в парке, пока ребенок на площадке играет.

Секстинг, секс по телефону, обмен нюдсами, аудио, синхронная мастурбация — найдите вместе ваш новый формат интимных отношений.

Общие ритуалы

Например, звонки в определенное время, общий онлайн обед или завтрак, просмотр фильмов, чтение и обсуждение, общие уроки английского, занятия спортом онлайн, если это возможно. Не ограничивайтесь простым "добрым утром" и "покойной ночи", можно создать собственные ритуалы, потому что все мы это хорошо умели делать в подростковом возрасте.

Совместные воспоминания

Это то, что действительно держит в отношениях – первая песня, под которую вы танцевали на дискотеке, первый фильм в кинотеатре, первый Новый Год вместе. Вспоминайте общий отдых, встречи с друзьями, семейные традиции мирной жизни, веселые истории ваших отношений.

Живите полноценной жизнью там, где вы сейчас.

Наполняйте день полезными делами, заботой о себе, общением с интересными людьми, новыми впечатлениями. И вместо того, чтобы упрекать партнера, вам захочется поделиться с ним положительными эмоциями. Это правило важно для обоих партнеров. Да, вы сможете добиться эффекта конфетно-цветочного периода, когда телефонные разговоры могли продолжаться часами.

Если связи нет

Пишите письма, аналоговые или электронные. Пусть это будет пространство для обмена мнениями и историями. О жизни о погоде и переживаниях. Когда появится сеть или возможность отправить письмо, то именно эти письма сохранят прожитые моменты, а вместе с ними и ощущение того, что вы это время были рядом.

Если простора для романтики нет

Отношения на расстоянии могут быть кризисом для многих пар, но даже если простора для романтики нет, всегда можно сказать: "Закрой глаза, представим хоть на несколько минут, что мы рядом, даже несмотря на расстояние!".

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