Как сохранить тепло дома, когда нет света: в ГСЧС посоветовали 5 простых способов не замерзнуть

Даже без электричества и отопления в доме есть способы сохранить тепло и согреться. / © iStock

Отсутствие электроэнергии часто означает и отсутствие тепла . Чтобы не замерзнуть во время длительных отключений, спасатели рекомендуют действовать комплексно: от утепления себя до теплоизоляции помещения.

Действенные и безопасные рекомендации опубликовала пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

Правило одной комнаты

Не пытайтесь обогреть всю квартиру. Выберите одну комнату и плотно закройте в ней окна, двери и шторы . Это создаст эффект "термоса" и не позволит теплу выходить наружу.

Совет: По возможности, соберитесь всей семьей в одной комнате. Дыхание и тепло тел помогут поднять температуру воздуха.

Создайте «теплый уголок»

Сквозняки — главный враг тепла. Заклейте щели в окнах, а под дверь положите скрученные одеяла или ковер , чтобы холодный воздух не тянулся из коридора.

К этому процессу можно привлечь детей — так они ощутят свою важность и будут меньше стряхивать из-за темноты.

Одевайтесь как «капуста»

Правильная одежда греет лучше одеяла. Наденьте себя и детей в несколько тонких слоев вместо одного толстого свитера. Воздух между слоями одежды работает как утеплитель.

Не забывайте о:

Теплые носки (ноги мерзнут первыми).

Шарф.

Шапку (даже дома, ведь много тепла теряется именно из-за головы).

4. Безопасная грелка своими руками

Если батареи холодные, сделайте самодельную грелку. Наполните пластиковую бутылку теплой водой, обязательно оберните ее полотенцем и держите возле себя.

Внимание! Не используйте для этого металлическую посуду или кипяток – можно получить серьезные ожоги.

Смертельная опасность генераторов

Если вы используете генератор, помните основное правило: никогда не включайте его в помещении! .

Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, но убивает очень быстро. Генератор должен стоять на улице не менее 6 метров от окон и дверей.

