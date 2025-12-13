- Дата публикации
Как сохранить тепло дома, когда нет света: в ГСЧС посоветовали 5 простых способов не замерзнуть
Когда исчезает свет, наши дома очень быстро теряют тепло. Однако даже без электричества и горячих батарей можно поддержать комфортную температуру, если соблюдать простые и одновременно безопасные правила.
Отсутствие электроэнергии часто означает и отсутствие тепла . Чтобы не замерзнуть во время длительных отключений, спасатели рекомендуют действовать комплексно: от утепления себя до теплоизоляции помещения.
Действенные и безопасные рекомендации опубликовала пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.
Правило одной комнаты
Не пытайтесь обогреть всю квартиру. Выберите одну комнату и плотно закройте в ней окна, двери и шторы . Это создаст эффект "термоса" и не позволит теплу выходить наружу.
Совет: По возможности, соберитесь всей семьей в одной комнате. Дыхание и тепло тел помогут поднять температуру воздуха.
Создайте «теплый уголок»
Сквозняки — главный враг тепла. Заклейте щели в окнах, а под дверь положите скрученные одеяла или ковер , чтобы холодный воздух не тянулся из коридора.
К этому процессу можно привлечь детей — так они ощутят свою важность и будут меньше стряхивать из-за темноты.
Одевайтесь как «капуста»
Правильная одежда греет лучше одеяла. Наденьте себя и детей в несколько тонких слоев вместо одного толстого свитера. Воздух между слоями одежды работает как утеплитель.
Не забывайте о:
Теплые носки (ноги мерзнут первыми).
Шарф.
Шапку (даже дома, ведь много тепла теряется именно из-за головы).
4. Безопасная грелка своими руками
Если батареи холодные, сделайте самодельную грелку. Наполните пластиковую бутылку теплой водой, обязательно оберните ее полотенцем и держите возле себя.
Внимание! Не используйте для этого металлическую посуду или кипяток – можно получить серьезные ожоги.
Смертельная опасность генераторов
Если вы используете генератор, помните основное правило: никогда не включайте его в помещении! .
Угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, но убивает очень быстро. Генератор должен стоять на улице не менее 6 метров от окон и дверей.
Напомним, тренер-экстремал посоветовал, как выжить в условиях блекаута . Он рассказал, что делать, когда отключили электричество, отопление, воду и даже канализацию.