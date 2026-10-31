Как сохранить тепло в доме во время отключений света / © ТСН

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обнародовали важные правила, которые помогут сохранить тепло в доме во время возможных отключений электроэнергии и отопления.

В первую очередь спасатели рекомендуют свести к минимуму потери тепла через окна и двери. Для этого следует плотно закрывать окна, двери и шторы, а также тщательно заклеивать все щели и класть одеяла или ковры у входа. Лучшим решением станет обустройство общего «теплого уголка», где вся семья сможет собраться в одной комнате.

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В ГСЧС рекомендуют привлекать к этому процессу и детей, ведь совместная работа помогает им чувствовать себя в безопасности и осознавать свою значимость.

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Особое внимание спасатели уделяют правильному выбору одежды. Эксперты советуют одеваться по принципу многослойности, поскольку несколько тонких кофт сохраняют тепло значительно лучше, чем один толстый свитер. Также не следует забывать о тёплых носках, шарфах и даже головных уборах во время пребывания дома.

В качестве безопасной альтернативы для дополнительного обогрева можно использовать пластиковые бутылки с теплой водой, обязательно обернутые полотенцем или тканью. При этом спасатели предостерегают от использования кипятка или металлической посуды, чтобы избежать серьезных ожогов.

Категорически запрещается запускать бензиновые или дизельные генераторы внутри жилых помещений и на балконах. Угарный газ, который они выделяют, не имеет цвета, запаха или вкуса, однако представляет смертельную опасность для жизни.

Соблюдение этих простых и доступных мер безопасности позволит защитить семью и сохранить комфортную температуру в доме даже во время длительных отключений света.

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Отметим, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям рекомендуют иметь дома запас воды, продуктов и лекарств на 3–5 суток, поскольку продолжительность отключений предсказать сложно. Специалисты уточняют: на одного взрослого в сутки требуется примерно 3 л питьевой и 10–12 л технической воды, а внутридомовая канализация обычно работает самотеком даже без света.

Стоит отметить, чтоплотные шторы с подкладкой, дополнительные тканевые занавески и уплотнители создают у окон дополнительный барьер и уменьшают теплопотери. Чтобы это работало, выбирайте тяжелые термошторы, закрывайте ими большую часть проема, вечером плотно задвигайте, а в солнечные дни открывайте днем и следите за отсутствием щелей.

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