Как сохранить укроп на зиму в свежем и сухом виде

Для многих хозяев остается актуальным вопрос, как сохранить укроп на зиму, даже несмотря на то, что зелень всегда можно купить в супермаркете.

Почему нужно заготовить укроп на зиму

Есть эту зелень очень полезно, ведь она содержит витамины P и C, а также железо, каротин и другие полезные вещества. А пряный запах укропа появляется благодаря клетчатке и эфирному маслу. Если часто употреблять укроп, повышается иммунитет и улучшается аппетит.

А еще эта зелень оказывает успокаивающее и отхаркивающее действие, это известный спазмолитик и антиоксидант. Вот почему так важно знать, как сохранить укроп на зиму.

В чем можно заготовить укроп на зиму

Чтобы укроп на зиму сохранял все свои свойства, можно засолить в баночке, заморозить в морозильной камере, замариновать с использованием уксуса или просушить в духовке или на улице. Каждый из этих способов имеет свои плюсы на минусы, которые мы рассмотрим ниже.

Если вы хотите просто сохранить укроп свежим в течение месяца или полутора, можно взять обычную банку или вакуумный пакет. Зелень промывают, просушивают и просто кладут целый пучок.

Часто хозяйки используют целлофановые пакетики или пищевую пленку, в которых заматывают укроп. Если вы решили сохранить зелень таким способом, не забудьте сделать небольшие дырочки, чтобы она "дышала".

Следует запомнить, что перед тем, как сохранить укроп на зиму в пакетике, зелень нужно обернуть бумажным полотенцем. А мыть его можно только в емкости с водой, дав ему там немного полежать.

Как сохранить укроп на зиму: проверенные способы

Как заготовить укроп на зиму. / Фото: pixabay.com

Как засолить укроп на зиму.

Такая пикантная приправа станет отличным дополнением к супам, салатам, гречихе или картофелю. Укроп, заготовленный этим способом, хранится в течение целого года.

Способ приготовления очень прост:

Стебли укропа нужно промыть и тщательно обсушить с помощью бумажного полотенца. Затем зелень режется, кладется в отдельные баночки и засыпается солью (в пропорции 1:2). Последним слоем должна быть именно соль. Не забудьте утрамбовать укроп и закрыть баночку крышкой. Сохраняется засоленный укроп на самой высокой полке холодильника.

Если вы хотите сохранить укроп на зиму без добавления соли, можете воспользоваться следующим способом:

Укроп промываете, высушиваете, нарезаете. Затем зелень разлагается в банки и заливается растительным маслом.

Следует помнить, что солить укроп на зиму можно только в стерилизованных банках. Некоторые хозяйки берут обычные чистые емкости, что отрицательно сказывается на сроках хранения.

Маринуем укроп на зиму

Этот рецепт очень оригинален. Для маринования берутся только веточки укропа без стеблей. А дальше запомните следующие шаги:

Зелень промывается и обсушивается. Затем разлагается в отдельные баночки и заливается маринадом. Маринад готовится очень просто: соль и уксус заливается крутым кипятком. Банки нужно простерилизовать.

Как заморозить укроп на зиму

Замораживание среди хозяек считается одним из наиболее популярных способов сохранить ценные свойства и свежесть продуктов. Укроп можно хранить целиком или нарезанным. Для этого сначала его промывают, обсушивают. Затем убирают в пакеты или контейнеры. Зелень потом размораживать не нужно. Ее просто достают и добавляют в блюдо.

Замороженный укроп сохраняет свой вкус и аромат в течение 9-10 месяцев. Но он все же немного будет отличаться от свежей зелени, поэтому его следует добавлять только к готовым блюдам, но не к салатам.

Как правильно сушить укроп на зиму

Засушить зелень можно двумя способами: в духовке или на открытом воздухе. Именно такой укроп остается очень ароматным и вкусным.

На воздухе высушить укроп на зиму можно так:

Вымойте зелень и обсушите ее. Мелко нашинкуйте укроп и оставьте на солнце на 2-3 дня. После этого можно пересыпать сухой укроп в чистый мешочек.

Укроп также можно высушить в духовке :

Укроп нужно разложить на противень, предварительно застеленный пекарским пергаментом. Выставьте температуру не выше 40 градусов и держите зелень в духовке несколько часов. Затем температуру можно увеличить до 70 градусов. Дверца духовки должна быть открыта.

Этот способ следует выбирать только в том случае, если у вас нет других возможностей, как сохранить укроп на зиму. Ведь этот метод хоть и быстр, но лишает зелень ее основного аромата.

Высушенный укроп может храниться очень долго. Его добавляют в супы, рыбу и мясо. Аромат немного отличается от свежего укропа, поэтому его не добавляют в салаты.