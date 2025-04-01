Как сохранить внутреннее спокойствие и душевное равновесие во время войны: Епифаний дал совет

Глава ПЦУ митрополит Эпифаний / © Митрополит Епифаний/Facebook

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний напомнил украинцам о важности душевного равновесия, о котором часто забывают во время войны.

Об этом иерарх написал в Facebook.

По словам Епифания, преодолеть физическую усталость и телесное истощение гораздо легче, чем усталость душевную.

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«Когда человек устает физически, то само тело ему «подсказывает», что нужно отдохнуть, перекусить, восстановить силы во время сна и тому подобное. А вот усталость душевную, упадок сил, апатию, внутреннее выгорание, потерю душевного равновесия преодолеть порой не так легко», — говорит глава ПЦУ.

По его мнению, люди привыкли больше внимания обращать на внешнее, чем на внутреннее, заботиться больше о теле, чем о душе. Епифаний считает, что «ничто так не питает душу, как молитва» и советует всем молиться для достижения внутреннего покоя.

«Когда в душе бурлит ненастье, не взбудораживайте страсти, не сдавайтесь в плен страхам или отчаянию. Просто остановитесь и найдите время для молитвы, откройте свое сердце в молитве перед Богом, пусть она облегчит бремя вашей изболевшейся души. Молитесь, как призывает и подсказывает вам сердце, не только устами, но и разумом, не отвлекаясь на внешние волнения», — советует он.

Ранее Епифаний призвал УПЦ МП и Онуфрия к немедленному диалогу о единении.

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