Как составить завещание, кто может засвидетельствовать завещание во время войны, это не только нотариус

Кто может засвидетельствовать завещание и как его написать
Завещание в Украине обычно удостоверяет государственный или частный нотариус. Однако законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень других должностных лиц, которые могут выполнить такую функцию (ст. 40 ЗУ О нотариате).
Как составить завещание
- Завещание составляется в письменной форме. Также завещатель может устно озвучить последнюю волю, завещание может быть записано или напечатано со слов завещателя.
- Наследодатель должен быть с полной гражданской дееспособностью. Полная гражданская дееспособность наступает с совершеннолетия, с 18 лет. Полная дееспособность может предоставляться в отдельных случаях и раньше, например, брак до 18 лет с разрешением органов опеки и попечительства. В то же время она может быть ограничена судом, например из-за психических расстройств.
- Завещатель должен указать место и время составления завещания, свою дату и место рождения, а также собственноручно подписать завещание.
- Завещание должно быть составлено и удостоверено в 2 экземплярах: один – для завещателя, второй – для государства.
- Удостоверение завещания может состояться только в присутствии свидетелей.
- Завещание следует передать в государственный нотариальный архив по постоянному месту жительства завещателя в тот же день.
- Должностные лица при удостоверении завещаний обязаны хранить нотариальную тайну и не разглашать сведения, ставшие известными во время их удостоверения.
Кто кроме нотариуса может удостоверить завещание
- Главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальник госпиталя, директор или главный врач дома для пожилых людей и людей с инвалидностью.
- Капитан морского или речного судна.
- Начальник поисковой или другой экспедиции.
- Командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия.
- Начальник учреждения исполнения наказаний.
- Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления.
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