Как создать писанки и пасхальные яйца своими руками: топ-20 способов

По традиции, которая существовала еще у наших предков, красить яйца начинали в Чистый четверг. Считалось, что писанка и пасхальное яйцо — идеальный подарок близким и друзьям, а потому их пытались сделать как можно ярче, добавить особый смысл. ТСН.ua предлагает топ-20 способов, которые помогут раскрасить писанки и пасхальные яйца своими руками.
Полезные советы, которые помогут раскрасить яйца
- Если вы хотите, чтобы краска ложилась ровно, перед тем как варить яйца, их нужно протереть спиртом.
- Яйца могут лопнуть во время варки, чтобы этого не произошло – добавьте в воду несколько ложек соли.
- Если вы собираетесь красить писанки с детьми, лучше не использовать химических красителей. Натуральные также помогут создать яркие цвета – для этого подойдет луковая шелуха, сок свеклы и тому подобное.
- Чтобы писанки сверкали после окрашивания, нужно натереть их растительным маслом.
Писанки и пасхальные яйца: топ-20 идей
Если вы решили создать писанки для детей или покрасить пасхальные яйца вместе с малышами, очень важно использовать натуральные ингредиенты. Как раскрасить пасхальные яйца своими руками? Используйте следующие идеи:
- Лузга лука – самый популярный и простой способ окрашивания яиц. "Краску" можно без проблем приготовить дома даже с маленькими детьми. Для этого нужно полчаса проварить большое количество шелухи в воде, отставить и дать настояться. Затем положить внутрь сырые яйца и сварить до готовности. Чтобы цвет получился темнее нужно брать больше шелухи, а если вы хотите более светлые пасхальные яйца – меньше.
- Крапива и шпинат – чтобы получить пасхальные яйца зеленого цвета следует проварить в отваре этих трав. Чем больше их концентрация, тем ярче получится цвет.
- Куркума – если вы хотите получить желтые пасхальные яйца, яйца нужно варить в именно в горячей воде с добавлением большого количества куркумы.
- Фиалки с лимонной кислотой – залейте цветы фиалки горячей водой и оставьте отвар на несколько часов. Затем положите внутрь яйца на ночь. Они станут фиолетовым цветом. А если вы хотите получить лавандовые пасхальные яйца – добавьте к отвару несколько капель лимонного сока.
- Скорлупа грецкого ореха — отваривая яйца в горячей воде со скорлупой грецкого ореха, вы получите коричневые или светло-бежевые пасхальные яйца.
- Клюквенный сок – нужно выдавить сок, отварить в нем яйца, а затем оставить их в отваре на ночь. Получите розовые пасхальные яйца.
- Листья красной капусты – синие пасхальные яйца или писанки с синими узорами можно получить, если натереть яйца листьями красной капусты.
- Молотый кофе — коричневые или бежевые пасхальные яйца получаются, если проварить яйца в отваре из молотого кофе.
- Рис, гречка или другая крупа – чтобы создать писанки с крапинками, нужно обвалять яйца в рисе или другой крупе, завернуть в марлю, а затем покрасить в любом красителе.
- Листочки петрушки, укропа – если завернуть яйцо в листики, положить в обычный новый чулок и отварить в луковой шелухе, получатся интересные писанки с орнаментами.
- Шелк с уксусом – популярные сегодня "шелковые" писанки можно создать, если завернуть яйцо в кусок шелка, закрепить иглами и проварить в уксусе.
- Резинки для волос – если вы хотите получить писанки в полоски, стоит надеть на яйца резинки для волос и покрасить в любой краситель.
- Сахарная пудра – чтобы нанести на уже выкрашенное яйцо белые узоры, можно использовать сахарную пудру, которую нужно развести в воде (до образования густой смеси). Нанесите на пасхальные узоры с помощью обычного кондитерского шприца.
- Воск – чтобы создать настоящие писанки, нужно растопить восковую свечу, взять спички и нанести воском на уже отваренные яйца узор. Затем опустить яйца в краску (не горячую, чтобы воск не расплавился), чтобы закрасить чистые участки. Позже воск можно соскоблить или нагреть над зажженной свечой и затем вытереть.
- Иглы или другие острые предметы – нацарапав иглой или другим острым предметом на окрашенном яйце узоры, вы получите писанки-царапаны.
- Акриловые краски – на уже отваренные яйца можно нанести несколько точек разбавленными в воде акриловыми красками, а затем дать им высохнуть. Выйдут интересные и уникальные писанки.
- Пасхальная глазированная посыпка – такие писанки для детей станут отдельным видом творчества. Яйца нужно отварить, нанести на скорлупу клей, а затем положить в яркую посыпку. Обязательно дайте высохнуть. Внимание – такие писанки нельзя употреблять в пищу.
- Детские маркеры на водной основе – такими безвредными детскими маркерами можно нарисовать любые узоры. Чтобы рисунок получился аккуратным, можно сначала нанести его карандашом.
- Вязаные "костюмчики" – если вы умеете вязать, можно связать для отварных яиц "костюмчики" в виде котят, цыплят, зайчиков, овец.
- Рисунки из луковой шелухи – можно создать абстрактный рисунок. Для этого нужно обернуть яйца в шелуху лука, а затем завернуть в марлю. Проварите в любом красителе и у вас получатся интересные писанки с узорами.
А вот еще несколько идей, как сделать писанки и пасхальные яйца своими руками:
Писанки для детей из ниток:
Писанки: узоры из крупы:
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