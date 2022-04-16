Как создать писанки и пасхальные яйца своими руками: топ-20 способов

По традиции, которая существовала еще у наших предков, красить яйца начинали в Чистый четверг. Считалось, что писанка и пасхальное яйцо — идеальный подарок близким и друзьям, а потому их пытались сделать как можно ярче, добавить особый смысл. ТСН.ua предлагает топ-20 способов, которые помогут раскрасить писанки и пасхальные яйца своими руками.

Полезные советы, которые помогут раскрасить яйца

Если вы хотите, чтобы краска ложилась ровно, перед тем как варить яйца, их нужно протереть спиртом.

Яйца могут лопнуть во время варки, чтобы этого не произошло – добавьте в воду несколько ложек соли.

Если вы собираетесь красить писанки с детьми, лучше не использовать химических красителей. Натуральные также помогут создать яркие цвета – для этого подойдет луковая шелуха, сок свеклы и тому подобное.

Чтобы писанки сверкали после окрашивания, нужно натереть их растительным маслом.

Писанки и пасхальные яйца: топ-20 идей

Топ-20 идей, которые помогут создать пасхальные яйца и писанки для детей / pixabay.com

Если вы решили создать писанки для детей или покрасить пасхальные яйца вместе с малышами, очень важно использовать натуральные ингредиенты. Как раскрасить пасхальные яйца своими руками? Используйте следующие идеи:

Лузга лука – самый популярный и простой способ окрашивания яиц. "Краску" можно без проблем приготовить дома даже с маленькими детьми. Для этого нужно полчаса проварить большое количество шелухи в воде, отставить и дать настояться. Затем положить внутрь сырые яйца и сварить до готовности. Чтобы цвет получился темнее нужно брать больше шелухи, а если вы хотите более светлые пасхальные яйца – меньше. Крапива и шпинат – чтобы получить пасхальные яйца зеленого цвета следует проварить в отваре этих трав. Чем больше их концентрация, тем ярче получится цвет. Куркума – если вы хотите получить желтые пасхальные яйца, яйца нужно варить в именно в горячей воде с добавлением большого количества куркумы. Фиалки с лимонной кислотой – залейте цветы фиалки горячей водой и оставьте отвар на несколько часов. Затем положите внутрь яйца на ночь. Они станут фиолетовым цветом. А если вы хотите получить лавандовые пасхальные яйца – добавьте к отвару несколько капель лимонного сока. Скорлупа грецкого ореха — отваривая яйца в горячей воде со скорлупой грецкого ореха, вы получите коричневые или светло-бежевые пасхальные яйца. Клюквенный сок – нужно выдавить сок, отварить в нем яйца, а затем оставить их в отваре на ночь. Получите розовые пасхальные яйца. Листья красной капусты – синие пасхальные яйца или писанки с синими узорами можно получить, если натереть яйца листьями красной капусты. Молотый кофе — коричневые или бежевые пасхальные яйца получаются, если проварить яйца в отваре из молотого кофе. Рис, гречка или другая крупа – чтобы создать писанки с крапинками, нужно обвалять яйца в рисе или другой крупе, завернуть в марлю, а затем покрасить в любом красителе. Листочки петрушки, укропа – если завернуть яйцо в листики, положить в обычный новый чулок и отварить в луковой шелухе, получатся интересные писанки с орнаментами. Шелк с уксусом – популярные сегодня "шелковые" писанки можно создать, если завернуть яйцо в кусок шелка, закрепить иглами и проварить в уксусе. Резинки для волос – если вы хотите получить писанки в полоски, стоит надеть на яйца резинки для волос и покрасить в любой краситель. Сахарная пудра – чтобы нанести на уже выкрашенное яйцо белые узоры, можно использовать сахарную пудру, которую нужно развести в воде (до образования густой смеси). Нанесите на пасхальные узоры с помощью обычного кондитерского шприца. Воск – чтобы создать настоящие писанки, нужно растопить восковую свечу, взять спички и нанести воском на уже отваренные яйца узор. Затем опустить яйца в краску (не горячую, чтобы воск не расплавился), чтобы закрасить чистые участки. Позже воск можно соскоблить или нагреть над зажженной свечой и затем вытереть. Иглы или другие острые предметы – нацарапав иглой или другим острым предметом на окрашенном яйце узоры, вы получите писанки-царапаны. Акриловые краски – на уже отваренные яйца можно нанести несколько точек разбавленными в воде акриловыми красками, а затем дать им высохнуть. Выйдут интересные и уникальные писанки. Пасхальная глазированная посыпка – такие писанки для детей станут отдельным видом творчества. Яйца нужно отварить, нанести на скорлупу клей, а затем положить в яркую посыпку. Обязательно дайте высохнуть. Внимание – такие писанки нельзя употреблять в пищу. Детские маркеры на водной основе – такими безвредными детскими маркерами можно нарисовать любые узоры. Чтобы рисунок получился аккуратным, можно сначала нанести его карандашом. Вязаные "костюмчики" – если вы умеете вязать, можно связать для отварных яиц "костюмчики" в виде котят, цыплят, зайчиков, овец. Рисунки из луковой шелухи – можно создать абстрактный рисунок. Для этого нужно обернуть яйца в шелуху лука, а затем завернуть в марлю. Проварите в любом красителе и у вас получатся интересные писанки с узорами.

А вот еще несколько идей, как сделать писанки и пасхальные яйца своими руками:

Писанки для детей из ниток:

Писанки: узоры из крупы:

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