Как создавался президентский законопроект о НАБУ и САП: Федоров раскрыл "закулисье"

Михаил Федоров / © Associated Press

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Украинское правительство и парламент в усиленном режиме работают над восстановлением полномочий и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). К урегулированию ситуации привлекли большую команду правительства, включая вице-премьер Юлию Свириденко, Министерство юстиции и вице-премьер Михаила Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Я присоединился к процессу как вице-премьер и активно поддерживал разработку закона, опираясь на опыт взаимодействия с разными государственными структурами в рамках совместных цифровых и военных проектов», — сказал Федоров.

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По его словам, результатом стало создание сбалансированного законопроекта, призванного восстановить антикоррупционную инфраструктуру.

Предпосылки и общественная реакция

Напомним, ситуация вокруг НАБУ и САП накалилась 22 июля 2025 года, когда Верховная Рада приняла законопроект №12414, а президент Владимир Зеленский в тот же день его подписал. Документ вступил в силу 23 июля.

Этот шаг спровоцировал волну протестов в Киеве и других городах Украины, где граждане потребовали сохранить независимость антикоррупционных органов.

Напряжение также усилили обыски у сотрудников НАБУ и САП, проведенных СБУ и Офисом генерального прокурора. Тогдашние заявления о якобы разоблачении «российского влияния» внутри НАБУ и обвинении некоторых работников в государственной измене, коррупции и сотрудничестве с РФ стали предметом широкого обсуждения.

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В ответ на общественный резонанс президент Зеленский 24 июля подал в парламент новый законопроект №13533.

Новый законопроект предусматривает, что сотрудники НАБУ и некоторых других правоохранительных органов, имеющих доступ к государственной тайне, должны будут проходить проверку на полиграфе не реже одного раза в два года.

НАБУ подтвердило отсутствие замечаний к этому документу. Ситуация вокруг НАБУ и САП привлекла внимание международных партнеров Украины. Представители Европейского Союза, США и других государств призвали украинские власти не ослаблять антикоррупционные институты, подчеркивая их важность для прозрачности и международной поддержки.

Ранее сообщалось, что народные депутаты соберутся в сессионном зале 31 июля для окончательного рассмотрения президентского законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов.

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