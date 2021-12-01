Как спасти орхидею дома: реанимация фаленопсиса без корней и с ними, после поражения

Как спасти орхидею дома: реанимация фаленопсиса без корней и с ними, после поражения

Ухаживать за такими экзотическими цветами, как орхидеи, не так уж сложно. Однако часто в зимний период с некоторыми сортами возникают проблемы. Например, потеря листьев или гниения корневища. ТСН.ua разбирался, какие признаки нездорового состояния цветка и как реанимировать орхидею в домашних условиях.

Признаки, которые помогут понять, что нужно реанимировать орхидею

Растение нездоровое, если вы заметили следующие признаки

листья пожелтевшие, на нем появились темные пятна, они начали гнить;

новые отростки скручиваются, а также опадают;

давно не появляются цветоносы.

В таких случаях нужно знать, как правильно реанимировать орхидею, чтобы она продолжала радовать своим цветением.

Прежде всего, нужно определиться, что явилось причиной нездорового вида. Для этого извлеките растение из горшка и промойте под теплой проточной водой. Дайте ей просохнуть на листе бумаги, затем тщательно осмотрите.

Почему растение имеет нездоровый вид и как оживить орхидею / Pexels

Причины нездорового вида зависят от разных проблем

Неправильный уход – начинающие часто допускают ошибки, которые могут привести к проблемам с растением. Если вы излишне ее поливаете, корневище начинает гнить, а нижняя часть цветка становится темной. Если же влаги недостаточно, корни высыхают и белеют. Как реанимировать орхидею в этих случаях? Просто поправить ошибки и она пойдет на поправку. Плохо подобранная почва — почва может со временем уплотняться и слежаться, поэтому ее нужно время от времени менять. Но начинающие часто выбирают неправильный субстрат. Как реанимировать орхидею в этом случае? Прежде всего, пересадить в другую почву, приобретя субстрат в специализированном магазине. Неправильное расположение или температурный режим – орхидеи не любят прямых солнечных лучей, ведь из-за них на листьях появляются ожоги и растение погибает.

Как восстановить орхидею если ее поразил вредитель или болезнь

Что делать, если орхидею поразил вредитель или болезнь

если листья сдуваются и желтеют, растение поразил грибок – реанимировать орхидею можно, если обрезать поврежденные части, а другие обработать фунгицидами, которые можно приобрести в специализированном магазине;

на засохших листьях появляются бактериальные пятна — их нужно обрезать, а уже поврежденные обработать смесью из воды и активированного угля;

если бактерии поразили корневую систему, она начинает высыхать – оживить возможно только посредством разделения отростков с последующей их пересадкой;

высокая или низкая температура вызывают гниение корней, при этом соцветия могут оставаться здоровыми с виду — чтобы реанимировать орхидею, обрежьте гнилые фрагменты и пересадите растение;

увядшие стебли и листья, а также появление объемных, как восковых, точек, означают, что на них появились паразиты (например, питающиеся соком щитовки) — восстановить можно только специальным средством;

появление на листьях белого налета, который высушивает цветок, указывает на паутинный клещ — растение рекомендуется обработать раствором из воды и хозяйственного мыла;

если на стеблях и листьях появились темные пятна, это мучнистая роса — реанимировать орхидею в этом случае можно тоже мыльным раствором.

Действенные способы реанимировать орхидею без корней

Как реанимировать орхидею без корней / Pexels

Орхидея теряет корни из-за плохого освещения, чрезмерного полива, неправильно подобранного субстрата.

Как укоренить орхидею, если корневище пропало? Следует выполнить следующие действия:

стерильным инструментом удалить гнилые или засушенные фрагменты;

замочить растение в фунгициде (10-15 минут) – здесь можно приобрести специальные препараты или взять корицу, зеленку;

просушить;

выбрать один из следующих способов реанимации.

В воде оживить орхидею можно следующим образом

Способ подойдет в том случае, если у растения еще остался хотя бы один лист. Наберите в прозрачную емкость теплую воду и опустите орхидею листьями вниз так, чтобы жидкость не касалась розетки, откуда растет стебель. Через 4-6 часов растение нужно вытащить и просушить. Затем процедуру повторяют, пока не начнут появляться корни. В воду можно добавить сахар (1 чайная ложка на литр) – это ускорит рост.

Как восстановить орхидею без корней над водой

Этот способ считается лучшим, если у орхидеи остался хотя бы один корешок и начали опадать листья. Для этого разрежьте пластиковую бутылку пополам, налейте воды и поместите сверху обработанную фунгицидом орхидею. Обратите внимание, что между корнями и водой должно оставаться до 2 см. Влага будет испаряться и питать растение.

Как нарастить листья у орхидеи в домашних условиях

Как реанимировать орхидею без листьев / pixabay.com

Существуют разные способы реанимировать орхидею без листьев, которые используются в том или ином случае:

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Если листьев уже нет, но корневище в порядке – растение необходимо пересадить в тесный горшок с полной заменой субстрата и опрыскивать верх грунта водой, пока не появится новая зелень. Как оживить орхидею, если она потеряла листву во время зимней транспортировки все обмороженные стебли необходимо удалить, а также срезать соцветия, чтобы растение не тратило силы на цветение. Орхидею поместить в новый горшок с субстратом. Со временем растение выпустит лист, с которого начнется новая жизнь.

Видео, как реанимировать орхидею: инструкция для начинающих