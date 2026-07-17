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Как списать долги за коммуналку за разрушенное жилье: пошаговая инструкция от нардепа
Для отмены начислений гражданам необходимо зафиксировать факт непроживания через органы местных властей и получить соответствующий акт.
За разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье, в котором физически не проживают люди, не должны начислять плату за коммунальные услуги.
Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Как освободиться от начислений: пошаговый алгоритм
По словам парламентария, автоматически начисления не прекращаются — владельцу поврежденного или оставленного имущества нужно официально подтвердить этот статус. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
Организовать фиксацию: обратиться в органы местного самоуправления (поселкового, городского совета или ВА), чтобы задокументировать факт того, что в жилье никто не проживает.
Получить документ: организация должна выдать официальный акт о непроживании или повреждении недвижимости.
Подать заявления поставщикам: с полученным актом следует обратиться непосредственно в компании, предоставляющие услуги по снабжению электроэнергией, теплом, газом и водой.
Что делать в случае отказа
Сергей Нагорняк подчеркнул, что закон четко защищает права украинцев по этому вопросу. Если профильные компании или местные чиновники будут на местах трактовать нормы права иначе и будут продолжать отправлять платежи, к делу присоединится профильный комитет ВР.
«Если на местах закон будут трактовать иначе, парламент будет осуществлять жесткий контроль», — резюмировал народный депутат.
Напомним, в Украине дорожает коммуналка, эксперты объяснили, сколько теперь будем платить за воду, ток, газ и отопление.