Как списать долги за коммуналку за разрушенное жилье: пошаговая инструкция от нардепа

Коммуналка / © ТСН

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За разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье, в котором физически не проживают люди, не должны начислять плату за коммунальные услуги.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Как освободиться от начислений: пошаговый алгоритм

По словам парламентария, автоматически начисления не прекращаются — владельцу поврежденного или оставленного имущества нужно официально подтвердить этот статус. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

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Организовать фиксацию: обратиться в органы местного самоуправления (поселкового, городского совета или ВА), чтобы задокументировать факт того, что в жилье никто не проживает. Получить документ: организация должна выдать официальный акт о непроживании или повреждении недвижимости. Подать заявления поставщикам: с полученным актом следует обратиться непосредственно в компании, предоставляющие услуги по снабжению электроэнергией, теплом, газом и водой.

Что делать в случае отказа

Сергей Нагорняк подчеркнул, что закон четко защищает права украинцев по этому вопросу. Если профильные компании или местные чиновники будут на местах трактовать нормы права иначе и будут продолжать отправлять платежи, к делу присоединится профильный комитет ВР.

«Если на местах закон будут трактовать иначе, парламент будет осуществлять жесткий контроль», — резюмировал народный депутат.

Напомним, в Украине дорожает коммуналка, эксперты объяснили, сколько теперь будем платить за воду, ток, газ и отопление.

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