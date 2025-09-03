ТСН в социальных сетях

Как спорт помогает преодолевать стресс: опыт компании БаДМ Новости компаний

Стресс, тревожность, эмоциональное выгорание — это новая реальность, с которой сталкиваются миллионы людей из-за войны. По данным ВОЗ, в 2024 году 68% украинцев сообщили об ухудшении здоровья по сравнению с довоенным периодом. В ответ на этот вызов украинские компании ищут новые способы поддержки сотрудников — от психологической помощи до корпоративных спортивных программ.

Как спорт помогает преодолевать стресс: опыт компании БаДМ

Фармдистрибьютор БаДМ реализовал летнюю программу BADM SPORT CUP 3.0, которая стала как спортивной инициативой, так и инструментом поддержки ментального и физического здоровья работников.

Движение как ресурс для восстановления

Программа BADM SPORT CUP включает более 10 активностей

Физическая активность хорошо помогает справляться со стрессом: движение, ритм, дыхание — механизмы возвращения контроля над собой, снижения тревожности и улучшения настроения на физическом уровне.

Программа BADM SPORT CUP охватила все подразделения компании, которые выбирали свой формат среди более чем 10 активностей: от командных игр до водного спорта. Главное условие проекта — максимальная вовлеченность всех сотрудников для более плодотворного командообразования.

"Спортивные занятия, которые были предложены, поразили своим разнообразием и уровнем подготовки. Это были бег, волейбол, настольный теннис, футбол, боулинг, йога, бадминтон, спортивное ориентирование, веревочный парк, стрельба из лука и водные активности. Это абсолютно новый опыт, который теперь хочется сделать регулярным", — отмечает Александр, один из участников соревнований.

От инициативы к системе внутри компании

Идея BADM SPORT CUP перекликается с рекомендациями специалистов центра общественного здоровья, которые подтверждают, что регулярные физические упражнения могут уменьшить стресс и облегчить симптомы тревоги. Спорт в корпоративной среде БаДМ дополнительно улучшает коммуникацию среди коллег, укрепляет командный дух и мотивирует на новые рабочие достижения.

"Мы видим в спорте мощный стратегический ресурс для физического и ментального здоровья наших сотрудников. Это инструмент, который позволяет людям оставаться продуктивными, сохранять психическое здоровье и быть частью сильной команды", — комментирует Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора БаДМ.

Планы проекта БаГМ на будущее

Осенью команда БаДМ готовится к новому совместному вызову — полумарафону на дистанцию 21,1 км. Участие смогут принять сотрудники, которые во время предыдущих этапов программы преодолели дистанцию в 20 км. Событие должно состояться в сентябре и станет продолжением корпоративной спортивной инициативы, превратив её в системную поддержку здоровья работников и совместные победы.

